12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Yayınlanma:
Kayseri’de 12 yaşındaki Y.C.K., aile çıkan tartışmada üvey babasını bıçakladı. Baba ağır yaralandı.

Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası H.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA ÜVEY BABASINI AĞIR YARALADI

Bunun üzerine Y.C.K. bıçakla üvey babası H.P.’yi yaraladı. Baba ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.P., ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

