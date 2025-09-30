12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçakladı

Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Y.C.K.’nin annesi ile üvey babası H.P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLA ÜVEY BABASINI AĞIR YARALADI

Bunun üzerine Y.C.K. bıçakla üvey babası H.P.’yi yaraladı. Baba ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlayda’yı Kadınlar Günü’nde hayatta koparmıştı! Caninin cezası belli oldu

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan H.P., ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın şüphelisi Y.C.K., polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.