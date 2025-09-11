İlayda’yı Kadınlar Günü’nde hayatta koparmıştı! Caninin cezası belli oldu

Geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, İzmir’in Konak ilçesinde, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana gelen korkunç olayda, aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, gittikleri eğlence mekanında dönerken dinlemek için bir banka oturdu. Burada Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, anne ve kızını Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan kurtarılamadı ve olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, verdiği ilk ifadede alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını iddia ederken sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ!

Yunus Yılmaz hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılırken iddianamede, sanık Yılmaz'ın da ifadesine yer verildi.

Alkollü bir mekanda arkadaşlarıyla beraber içki içtikten sonra eve gitmek üzere otobüs durağına doğru yürüdüğünü hatırladığını söyleyen Yılmaz, "Yürüdüğüm esnada bankta oturan 2 kadın gördüm. Yanlarına doğru gittim. Ancak ne sebeple gittiğimi hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey; kadınların yanına yaklaştığımda birinin beni sağ bacağımdan bıçaklaması oldu. Ancak hangi kadının beni bıçakladığını hatırlamıyorum. Sonrasında montumun cebinde taşıdığım bıçağı alarak kendimi korumak amacıyla karşımdakilere salladım. İsabet ettirip, ettirmediğimi hatırlamıyorum. Sonrasında yürüyerek biraz uzaklaştım ve sonrasını hiç hatırlamıyorum. Kendime geldiğinde ambulansın içindeydim. Üstümde bıçak taşımamın sebebi ise olaydan 2-3 ay önce gasbedilmemdi. Bu olaydan dolayı kendimi savunmak amacıyla bıçak taşımaya başladım" ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Davanın dün görülen 3. duruşmasına, tutuklu sanık Yunus Yılmaz, İlayda Alkan'ın annesi Oya Taran, babası Rıza Alkan ile taraf avukatları katıldı. Sanık Yunus Yılmaz, savunmasında kendini korumak amacıyla karşılık verdiğini iddia etti.

İlayda Alkan’ın annesi Oya Taran ve babası Rıza Alkan ise sanık Yılmaz'a en ağır cezanın verilmesini talep ederken mahkeme heyeti sanık Yunus Yılmaz'a, İlayda Alkan'ı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Oya Taran'ı yaralama suçundan ise 18 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

