12 Eylül'de hayatını kaybedenler anıldı

Balıkesir’de 12 Eylül 1980 darbesinde hayatını kaybedenler anıldı.

Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri 2 Eylül 1980 darbesinin 45. yılında Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de katıldı.

Açıklamada, 45 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül askeri darbesinin; demokrasiye, özgürlüklere, halk iradesine ve emeğe vurulmuş kara bir leke olarak tarihe geçtiği ifade edildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ OKUNDU

Ardından, 12 Eylülde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı ve teker teker isimleri okundu.

Emek Partisi İlçe Başkanı Nafi Maraş konuşmasında, "12 Eylül hala yaşamaya devam ediyor. Yani Kenan Evren’in mezara konulması ile bitmiş değil. Çünkü, Amerika tarafından hazırlanan Türkiye de halkları yoksullaştırmayı, emperyalizmin ülkeyi talan etmesini esas alan o program o proje bu gün hala varlığını ve yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Bu gün yaşananlar o gün planlananların sonuçlarıdır” ifadelerini kaydetti.