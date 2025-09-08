114 kilo zehre Kapıkule'de engel!

114 kilo zehre Kapıkule'de engel!
Yayınlanma:
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tankerlerde yapılan aramada 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan tankerde yapılan aramada 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile NARKOKİM ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na boş olarak gelen tehlikeli ve kimyasal madde taşıyan tankeri, araştırma ve risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk etti.

Ekipler, Kapalı Devre Kamera Sistemleri ile sevk edilen aracın tarama yerine Türkiye'ye giriş yönüne park ettiğini belirledi. Bunun üzerine tanker sistem üzerinden izlemeye alındı. Ekiplerin izlemeyi bıraktığını düşünen şoför 5 gün sonra geldiğinde araç, x-ray taramasına alındı.

114 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan kontrolde, şüpheli yoğunluk tespit edilen ve tabanında kimyasal madde kalıntıları olan araçta, korucuyu elbiseler giyen ekipler tarafından yapılan aramada en arkasındaki bölmede 114 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
CHP’de tarihe geçecek kare! Kayyuma karşı böyle barikat kurdular
CHP’de tarihe geçecek kare! Kayyuma karşı böyle barikat kurdular
Bahçeli'den İzmir'deki karakol saldırısı sonrası açıklama
Bahçeli'den İzmir'deki karakol saldırısı sonrası açıklama
Kaldırımdaki çocuklara araba çarptı durumları ağır!
Kaldırımdaki çocuklara araba çarptı durumları ağır!