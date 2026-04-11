UEDAŞ açıkladı: Bursa'da bugün 23 noktada elektrik kesilecek

Bursa'da bugün 10 ilçede 23 farklı noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler saat 09.00'da başlayıp bazı bölgelerde 18.00'e kadar sürecek. En uzun kesintiler 8 saati bulurken Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl ve Karacabey en çok etkilenecek ilçeler arasında yer alıyor. İlçe ilçe kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler, sokaklar haberimizde.

11 NİSAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11 Nisan 2026 Cumartesi günü Bursa’nın 10 ilçesinde 23 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

11 NİSAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Gemlik – Narlı

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-15:00 – Süre: 6 saat
  • Konum: Narlı Mahallesi; Armutlu Yolu
  • Sebep: OG Direk Deplase

Bursa, Gemlik – Eşref Dinçer

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-10:30 – Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: Eşref Dinçer Mahallesi; 352 Nolu, 15 Temmuz Şehitler, 374 Nolu, 351 Nolu, 355 Nolu, 350 Nolu
  • Sebep: Abone Bağlama

11 NİSAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, İnegöl – Fatih

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-15:00 – Süre: 6 saat
  • Konum: Fatih Mahallesi; Sever, Özçakmak, Yoldaş, Salim, Andaç, Zeybek, Çetiner, İncirlik, Doğancı, Erdoğdu, Dikyol, Samyeli
  • Sebep: AG Hat Bakımı

Bursa, İnegöl – Hamidiye

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 11:00-18:00 – Süre: 7 saat
  • Konum: Hamidiye Mahallesi; Güngören, Sağlam, Yeşil Çamlıca, Yeşil Barış, Sırnaz, Civanlar, Park, Zeynep, Dişbudak, Cevizli, Sipahi, Ahmet Türkel, Kemer, Gezgin, Güleryüz, Ergün, 1.Derya, Doğan, 1.Sezgin, Erenler, Ören, Çetindağ, Ülkü, Poyraz, Işıl, Semaver, Ocakbaşı
  • Sebep: AG Pano Değişimi

11 NİSAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Karacabey – Seyran

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: Seyran Mahallesi; Seyran
  • Sebep: AG Hat Bakımı

Bursa, Karacabey – Gazi

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 12:30-17:30 – Süre: 5 saat
  • Konum: Gazi Mahallesi; Fatih Sultan Mehmet
  • Sebep: SDK Deplase

11 NİSAN 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Keles – Kozbudaklar

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: Kozbudaklar Mahallesi
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

11 NİSAN 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Kestel – Vanimehmet

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00-11:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Vanimehmet Mahallesi; Arda, Ünal, 121, 123, Orhan Gazi, 122
  • Sebep: Abone Bağlama

11 NİSAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Mustafakemalpaşa – Karaköy

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00-12:00 – Süre: 2 saat
  • Konum: Karaköy Mahallesi; Karaköy
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

11 NİSAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Nilüfer – Üçevler

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 11:00-12:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Üçevler Mahallesi; 67.(220)
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Nilüfer – Ataevler

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 17:00-18:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Ataevler Mahallesi; Umut(230), Belde, Akpelin
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Nilüfer – Doğanköy

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-13:00 – Süre: 4 saat
  • Konum: Doğanköy Mahallesi; 379.İsimsiz
  • Sebep: OG Fiziki İrtibat

Bursa, Nilüfer – Balkan

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 12:00-17:00 – Süre: 5 saat
  • Konum: Balkan Mahallesi; Mevlana(610), Atatürk, Belene
  • Sebep: AG Tesis Çalışması

11 NİSAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Orhangazi – Arapzade

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 14:00-17:00 – Süre: 3 saat
  • Konum: Arapzade Mahallesi; Şehit Vedat Akdağ
  • Sebep: AG Müşteri Talebi

11 NİSAN 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Osmangazi – Geçit

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 10:00-11:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Geçit Mahallesi; Şht.Ayhan Yıldız, 2.Akvaryum, 17.Güzel, Gaziler
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Osmangazi – Yunuseli

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-10:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Yunuseli Mahallesi; 3.Kafkas, Yunuseli, 2.Yeniceler
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Osmangazi – Karaislah

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: Karaislah Mahallesi; Havuz, Dereboyu, Arazlar, İslah, Mezarlık Yolu, Cami Altı, 3.Yalçın, Çamlıbel, Aras, Kayın
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

Bursa, Osmangazi – Soğukpınar

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-17:00 – Süre: 8 saat
  • Konum: Soğukpınar Mahallesi; 28.Dere, Atlas, 5.Doğru, 2.Şahin Çıkmazı, 8.Bayrak, Duran, Vuran, 1.Yenen, 5.Albayrak, 30.Yıldız, 3.Oruç, Yanar, 1.Peker, 2.İstiklal, 19.Şirin, Soğukpınar Cumhuriyet, 1.Ertürk, 5.Polat, Gökbayrak, 3.Tarım, 4.Turan
  • Sebep: OG Tesis Çalışması

11 NİSAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bursa, Yıldırım – Zümrütevler

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 13:30-14:30 – Süre: 1 saat
  • Konum: Zümrütevler Mahallesi; 6.Altın, Zeki, 4.Demet, 15.Çınar, 2.Altıngül, 4.Kerem, 3.Seval, Çiçek, 7.Bakır, 7.Tan, 7.Papatya, 21.Güneş
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yıldırım – Yediselviler

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 12:00-13:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Yediselviler Mahallesi; Ortayol
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yıldırım – Siracevizler

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 12:00-13:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Siracevizler Mahallesi; 8.Ceylan, Ortayol
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yıldırım – Karaağaç

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 09:00-10:00 – Süre: 1 saat
  • Konum: Karaağaç Mahallesi; İpekçilik, 2.Merdivenli
  • Sebep: Abone Bağlama

Bursa, Yıldırım – Karamazak

  • Tarih: 11.04.2026 Cumartesi
  • Saat: 10:30-11:00 – Süre: 30 dakika
  • Konum: Karamazak Mahallesi; 4.Okul
  • Sebep: Abone Bağlama

11 NİSAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

11 NİSAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

11 Nisan 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

