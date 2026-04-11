Başkent Elektrik duyurdu: Bugün 20 noktada elektrik yok
11 NİSAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
11 Nisan 2026 Cumartesi günü Ankara’nın 14 ilçesinde 20 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Ankara’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
ASKİ: Mamaklılar depoları doldursun! 7 saate yakın su verilmeyecek
11 NİSAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187, Kızık, Kızık Küme, Samut, 181
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 12:30 | Süre: 3,5 saat
- Konum: 1.Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Bayat, Atatürk, Çiçek, Köy Pınar Yaka, Feruz, Ankara, Gül, Ortabereket, Oğuzlar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Turgut Altınok, Sarıhüyük, Suyugüzel, Çiğdemli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Adıgüzel, 19 Mayıs, Eğilmez Kale Mevki, Kanal Yolu, Kanalyolu 1, Maden Kesikköprü, Maden, Karayalçın
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Bala
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: 19 Mayıs, 23 Nisan, Göl, Kızılırmak, İnönü, Atatürk..., Mithat Paşa, Reşat Nuri Güntekin
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:00 | Süre: 7,5 saat
- Konum: Dibecik Mücavir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Fırat, Dumlupınar, 1596
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 10:00 – 11:30 | Süre: 1,5 saat
- Konum: Ihlamur, Sarmaşık, Kavaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:15 – 17:15 | Süre: 8 saat
- Konum: Çitköy, Direkli Mevki, Susuz, Tahtayazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ekrem Kavur, Akpınar-, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar_1, Çilek, Arapoğlu, Suçikan, Yılmaz_1, Deveci, Yavuz_1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak., Şafak.., Üçevler, Pireli-, Şimşek., Gençlik_1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir_1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişih Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros., Erdoğan, Nazlı., Yenimahalle, Battal Gazi, Nazlı, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere-, Bahçelievler, Karaca.., Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mah., Yıldız, Barbaros, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardi Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu., Açıkbaş, Yüksel, Kasımbağı, Koca Hoca, Mesut
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 12:30 | Süre: 3,5 saat
- Konum: 1.Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara., Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Bayat, Atatürk., Çiçek, Köy Pınar Yaka, Feruz, Ankara, Gül, Ortabereket, Oğuzlar
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Deveci 1, Deveci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Deveci 1, Deveci
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Haymana
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: Karasüleymanlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 13:30 – 17:00 | Süre: 3,5 saat
- Konum: Fatih Sultan Mehmet, Dağyaka, 2034, Veternerlik Mevkii, 2036, 614, 1055, 2008
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: 1766, Merkez, Marangeli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 14:00 | Süre: 5 saat
- Konum: Bağlum
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:00 – 17:00 | Süre: 8 saat
- Konum: Ekrem Kavur, Akpınar-, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar_1, Çilek, Arapoğlu, Suçikan, Yılmaz_1, Deveci, Yavuz_1, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak., Şafak.., Üçevler, Pireli-, Şimşek., Gençlik_1, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir_1, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişih Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros., Erdoğan, Nazlı., Yenimahalle, Battal Gazi, Nazlı, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere-, Bahçelievler, Karaca.., Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mah., Yıldız, Barbaros, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardi Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu., Açıkbaş, Yüksel, Kasımbağı, Koca Hoca, Mesut
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 17:30 | Süre: 8 saat
- Konum: İğmir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 11.04.2026 (Cumartesi)
- Saat: 09:30 – 15:30 | Süre: 6 saat
- Konum: Tatlıkuyu Küme, Karailyas
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
11 NİSAN 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Altındağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Çamlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Evren ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Güdül ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Kalecik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Nallıhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Pursaklar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Sincan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
11 NİSAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
11 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.