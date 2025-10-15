10 yıl boyunca hapisten kaçtı! 22,5 yıl kesinleşmiş hapsi olan firari yakalandı

10 yıl boyunca hapisten kaçtı! 22,5 yıl kesinleşmiş hapsi olan firari yakalandı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden 22,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 10 yıldır aranan M.A. isimli kadın yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de "uyuşturucu ticareti" suçundan 22 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli kadın, tam 10 yıl boyunca kaçmayı başardı.

22 BUÇUK YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİSTEN 10 YIL BOYUNCA KAÇTI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kesinleşmiş 22,5 yıl hapis ve 22 bin 500 TL adli para cezası bulunan M.A.’yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 yıldır firari olduğu belirtilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

