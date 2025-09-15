10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası

10 yaşındaki Sezin’in ölümüne neden olan sürücüye hakaretten para cezası
Yayınlanma:
Samsun'da 10 yaşındaki Sezin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hülya Ö., kaza sonrası acılı anneye "Lan çocuğuna sahip çıksaydın, geri zekalı, çocuğun önüme atladı" diye hakaret ettiği davada 8.700 TL para cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakırken, asıl dava ise sürüyor.

Feci kaza, 10 Aralık 2024 tarihinde Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Annesinin otomobilindeki telefonunu almak üzere kafeden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sezin Sezgin'e, stajyer ehliyetli sürücü Hülya Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Küçük Sezin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından yaşananlar ise vicdanları bir kez daha yaraladı. Çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücü Hülya Ö.'nün, kızının acısıyla perişan olan anne Ece Sezgin'e "Lan çocuğuna sahip çıksaydın, geri zekalı, çocuğun önüme atladı" şeklinde bağırdığı görüldü.

otomobiliyle-sezine-carpip-olumune-nede-913960-271556.jpg

İKİ AYRI DAVA SÜRECİ

Yaşanan bu çifte travmanın ardından anne Ece Sezgin'in suç duyurusu üzerine Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürücü Hülya Ö. hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı. İlk olarak, kaza anındaki sözleri nedeniyle "Alenen hakaret" suçundan dava açıldı. 12 Eylül'de karara bağlanan bu davada mahkeme, sanığı suçlu bularak 8 bin 700 Türk Lirası para cezasına çarptırdı ve bu cezanın dört taksitte ödenmesine hükmetti. Ancak sanığın daha önce bir suç kaydının olmaması ve yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi nedeniyle, verilen bu ceza hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

otomobiliyle-sezine-carpip-olumune-nede-913957-271556.jpg

ANA DAVADA SÜRÜCÜ KUSURLU BULUNDU

Sezin Sezgin'in ölümüyle ilgili olarak "Taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan ve Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden ana davada ise yargılama sürüyor. Dava dosyasına giren bilirkişi raporunda, sürücü Hülya Ö.'nün, yayanın refüje yaklaştığını gördüğü halde hızını yeterince azaltmadığı, frenleme ve manevra gibi kazanın şiddetini önleyecek eylemleri yapmadığı belirtilerek kusurlu olduğu kaydedildi.

otomobiliyle-sezine-carpip-olumune-nede-913958-271556.jpg

Başlangıçta ev hapsi kararı verilen sürücü Hülya Ö.'nün bu cezası, davanın ilerleyen aşamalarında kaldırılarak adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi

otomobiliyle-sezine-carpip-olumune-nede-913959-271556.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

