İstanbul'da dev kesinti: 28 ilçede 74 mahalle elektriksiz
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 Nisan 2026 Cuma günü İstanbul’un 28 ilçesinde 74 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy – Dursunköy
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Eski Edirne Asfaltı, Hadımköy-Dursunköy Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy – Boğazköy İstiklal
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Eski Edirne Asfaltı, Filyos Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Arnavutköy – Boyalık
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Beştepe, Bilhan, Cevizlik, Durusu Park, Fındıkdere, Oğuzer, Söğütlü, İlkyaz Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar – Denizköşkler
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Akın, Bilgiç, Denizköşkler, Kazak Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar – Gümüşpala
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Mutlu Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar – 100. Yıl
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 — Süre: 6 saat
- Konum: 2132., 2138., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2148., 2149., 2150., 2151., 2152., 2153., 2154., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2162., 2163., 2165., 2167., Barbaros, Kışla Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar – Bağlar
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: 63., Yalçın Koreş Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar – Fevzi Çakmak
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 — Süre: 6 saat
- Konum: 2103., Osman Gazi Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bağcılar – 100. Yıl
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 — Süre: 6 saat
- Konum: 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2132., 2137., 2138., 2140., 2141., 2173., Barbaros, Kışla, Matbaacılar, Matbaacılar 5. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler – Siyavuşpaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 07:30 - 11:30 — Süre: 4 saat
- Konum: Çamlık Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler – Bahçelievler
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Pınarlı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler – Bahçelievler
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler – Siyavuşpaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Filbahri, Lavanta Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler – Bahçelievler
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Şehit Yaşar Erol Akansel Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler – Yenibosna Merkez
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: 29 Ekim, Yalçın Koreş Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler – Yenibosna Merkez
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: 29 Ekim Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir – Kayabaşı
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 04:00 — Süre: 4 saat
- Konum: 75. Yıl, Rabia, Şehit Mustafa Bozoklu Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Başakşehir – Kayabaşı
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
- Konum: ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa – Yıldırım
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 — Süre: 7 saat
- Konum: Sakarya Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bayrampaşa – Altıntepsi — Terazidere — Vatan
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 — Süre: 7 saat
- Konum: Altıntepsi Mah.: Malazgirt, Uygur Sk. / Terazidere Mah.: Ara, Bahar, Kariye, Neşeli, Orta, Ova, Sultan Murat, Uygur, Çeşme Sk. / Vatan Mah.: Emek, Sait Efendi, Tel, Uygur Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bayrampaşa – Ortamahalle — Vatan
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 — Süre: 7 saat
- Konum: Ortamahalle Mah.: Bağlar, Göksu, Kavak, Küçük Çınar, Lale, Menekşe Sk. / Vatan Mah.: Bağlar Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş – Etiler
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Cengiz Topel, Küçükbebek, Nisbetiye, Ovun, Sarıoba, Özdeş Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beyoğlu – Örnektepe
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Sivaseli Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca – Ovayenice
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Doruk, Dostane Çıkmazı, Doğantepe Çıkmazı, Doğuhan, Düzen, Ovayenice, Parseller Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler – Oruçreis
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 — Süre: 6 saat
- Konum: 564., 566., 567., 578., 579., 580., Barbaros Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler – Oruçreis
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 00:00 - 06:00 — Süre: 6 saat
- Konum: 599., 601. Çıkmaz, 602., 603., 604., Barbaros, Gazi, Karadeniz Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt – Talatpaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: 1036., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt – Gökevler
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt – Yunus Emre — İncirtepe — İnönü
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 12:30 — Süre: 4 saat
- Konum: Yunus Emre Mah.: 374., Kemal Paşa Sk. / İncirtepe Mah.: 239., 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 348., 249., Atalay, Kemal Paşa, Turgut Özal, İnönü Sk. / İnönü Mah.: 353., 357., 358., 359., 363., 364., Belde, Doğan Araslı, Kemal Paşa Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt – Balıkyolu — Yunus Emre — İncirtepe — İnönü
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 17:30 — Süre: 4 saat
- Konum: Balıkyolu Mah.: Balina, Yonca Sk. / Yunus Emre Mah.: 344., 374., 375., 376., 378., 380. Sk. / İncirtepe Mah.: 240., 252., Kemal Paşa Sk. / İnönü Mah.: 334., 340., 348., 353., 354., 355., 356., 358., 360., 361., 362., 364., 365., 366., 367., 368., 369., 373., 374., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., Belde, Doğan Araslı, Kemal Paşa, Mandıra Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt – Talatpaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: 1014., 1038., 1040., 1041., 1042., Fatih Sultan Mehmet Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan – Mimar Sinan — Mithatpaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Mimar Sinan Mah.: Cendere Yolu Sk. / Mithatpaşa Mah.: Kemer Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Eyüpsultan – Akşemsettin — Çırçır
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 — Süre: 9 saat
- Konum: Akşemsettin Mah.: Aksun, Altan, Cömert, Leylak, Şehit Ömer Halisdemir Sk. / Çırçır Mah.: Dicle, Şehit Ömer Halisdemir Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih – Balabanağa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Büyük Reşitpaşa, Kimyager Dervişpaşa, Vezneciler, Zeynep Kamil Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih – Mercan
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa – Hürriyet — Yeni Mahalle — Şemsipaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 17:00 — Süre: 9 saat
- Konum: Hürriyet Mah.: 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 323., 324., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. / Yeni Mahalle Mah.: 503., Köşk Sk. / Şemsipaşa Mah.: 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., Cengiz Topel, Şakir Zümre Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa – Hürriyet — Yeni Mahalle
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 17:00 — Süre: 9 saat
- Konum: Hürriyet Mah.: 261., 262., 263., 264., 280., 283., 323., 324., 500 Evler, Eski Edirne Asfaltı, Köşk, Paşaçayırı Sk. / Yeni Mahalle Mah.: 504., 505., Köşk, Merdivenli, Paşaçayırı, Şehit Okan Güner Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Gaziosmanpaşa – Hürriyet — Yeni Mahalle
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 17:00 — Süre: 9 saat
- Konum: Hürriyet Mah.: Paşaçayırı Sk. / Yeni Mahalle Mah.: 501., 502., 503., 504., 505., 507., 509., 509/1, 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 519/1, 520., 521., 522., 531., 534., 535., 536., 543., Merdivenli, Paşaçayırı, Yenimahalle Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören – Haznedar
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 12:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Yıldız Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Güngören – Sanayi
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Gazi Osman Paşa, Çaldıran Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 — Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Fahrettin Kerim Gökay, Hızırbey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane – Merkez — Seyrantepe
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Merkez Mah.: Bahçe, Mermerciler, Onaran, Onarım, Sadabad, Terzi Çıkmazı, Varna, İsmetpaşa Sk. / Seyrantepe Mah.: Cendere Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kartal
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 — Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Kadıyoran
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 — Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Kurudere Çıkmazı, Alperen, Ferhatpaşa Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 — Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Sertaç, E 80 Bağlantı Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 — Süre: 3 saat
- Konum: Tuba, Reyhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Fırat, Karacabey, Karadağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 14:30 — Süre: 5 saat
- Konum: Velioğlu, Bedir, Harzemşah, Şahit, Samyeli, Kasaba, Sevenler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer – Ayazağa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: 121., Dereboyu 1, Kemerburgaz, Çakırlar Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer – İstinye
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 — Süre: 6 saat
- Konum: ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer – Tarabya
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
- Konum: Defnedalı Çıkmazı, Haziran 2, Toparlak Fener, Çıra, Çoban, Çoban Çeşme Çıkmazı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer – Uskumruköy — Zekeriyaköy
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy Mah.: 8., Aslanağzı Çıkmazı, Ateş Böceği, Ebegümeci Çıkmazı, Gündöndü, Rezene Sk. / Zekeriyaköy Mah.: 11.CD Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer – Ayazağa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
- Konum: 101., 105., 125., 154., 162., 164., 165., 166., 167., 168., 169., 170., 174., Ayazağa 170. Çıkmazı Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer – Uskumruköy — Zekeriyaköy
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Uskumruköy Mah.: 11.Sk. / Zekeriyaköy Mah.: 11.CD, 12.CD, Biberiye Çıkmazı, Civanperçemi Çıkmazı, Gonca Çıkmazı, Gün Çiçeği Çıkmazı, Ihlamur Çıkmazı, Kanarya Çiçeği Çıkmazı, Kestane Sk, Kozalak Çıkmazı, Kuşkonmaz, Ladin, Manolya, Pavlonya, Reçine Çıkmazı, Sabah Yıldızı Çıkmazı, Safran, Sarı Çiğdem, Söğüt, Tarçın Çıkmazı, Çam, Şekerblale, Şimşir Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer – Emirgan
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 — Süre: 8 saat
- Konum: Avni Gündüz, Doğru Muvakkithane, Emirgan Hamamı Çıkmazı, Emirgan Koru, Emirgan Korusu, Emirgan Mektebi, Emirgan Çeşmesi, Kalamış, Konur, Koru Yokuşu, Mirgün, Safsaf, Sakıp Sabancı, Sığırcık, Yunus Ağa, Şehit Ömer Sadık Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sarıyer – Uskumruköy
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Atlas Çiçeği, Haziran, Sarıkanat, Sezon Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri – Balaban — Sancaktepe — İsmetpaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 — Süre: 4 saat
- Konum: Balaban Mah.: Akbora, Akduman, Akgünay, Akkale, Akkoyun, Ataman, Bahriye Çıkmazı, Bahtınur, Bahçeköy, Balaban Çeşme, Binektaşı, Doğanşah, Fahri, Güldane, Karabağlar, Mimar Hayrettin, Nazik, Nisan, Pamukdede, Tekinsoy, Tirebolu, Çamlıktepe, Çağrı, Çorlu Sk. / Sancaktepe Mah.: Mimar Hayrettin, Parsel, Tirebolu Sk. / İsmetpaşa Mah.: Çamlıktepe Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri – Semizkumlar — Yeni
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Semizkumlar Mah.: Hayrat Sk. / Yeni Mah.: Ahmet Gürsoy, Büyükkültür Çıkmazı, Levazım, Varnalı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri – Cumhuriyet — Ortaköy
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Cumhuriyet Mah.: Çakırca Sk. / Ortaköy Mah.: Abbasağa, Acıyonca, Adalarönü, Afyon, Alibey, Asmalikahve, Atadan, Ağababa, Ağasar, Ağaçardı, Aşkale, Barbaros Hayrettin Paşa, Celal Bayar, Cümle, Doruk, Doğanbayır, Doğuhan, Dutbahçesi, Düzen, Garanti, Güvenç, Hekimbaşı, Hidirellez, Kasapoğlu, Kenan, Kurabiye, Kuruçay, Kuvayi Milliye Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri – Ortaköy — Selimpaşa
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Ortaköy Mah.: Küheylan, Kilit, Madenözü, Melodi, Mustafa Kemal Atatürk, Sakin Efendi, Suatlar, Suluca, Tatlıpınar, Uluhan, Yamaç Çıkmazı, Yazıcı, Zeliha, Çakmar, Çarşıbaşı, Ödev, İlaldı, İncesu, İskender Sk. / Selimpaşa Mah.: 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., Ovayenice Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri – Bekirli — Fener
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Bekirli Mah.: Akıncık, Ayvaz, Bahçedere, Cami Kuyusu, Gecekuşu, Kuru, Sever, Talip Çıkmazı, Tersane, Umuç, Çakıllı, Çakırbey Çıkmazı, Çatalca, İncirli Sk. / Fener Mah.: Gökun, Sanatsever, Uluşahin, Uğur Bıçaker, Yengi Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri – Kurfallı
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Akyel, Aydoğmuş Çıkmazı, Ayhan, Büyükağaç Çıkmazı, Birgül, Cami, Değirmen Bayırı, Emir Külal, Ferda Çıkmazı, Fetva, Fındıkzade Çıkmazı, Kale, Kaviş, Koruçeşme, Kumburgaz, Mürekkep, Rasathane, Safranbolu, Sancaktar, Serdar, Sıhhiye, Süleymaniye, Tepki, Uğur Bıçaker, Vatandaşlık, Üçgözlü, Şennur Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri – Sancaktepe
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Cambaztepe, Hacı Nurettin Akbulut, Kılıç, Rehber, Uyum, Şadi, Şenay Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi – 50. Yıl
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 — Süre: 5 saat
- Konum: 2015., 2071., 2167., A Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi – Cebeci
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 — Süre: 5 saat
- Konum: 2450., P, Çanakkale Şehitleri Sk. ve civarı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Sultangazi – Sultançiftliği
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 — Süre: 5 saat
- Konum: 156., 162., 167., 168. Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi – Eski Habibler — Habibler
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 — Süre: 5 saat
- Konum: Eski Habibler Mah.: Eski Edirne Asfaltı, Manolyalar, Taş, Türel, Zakkum, Çelik, Çim Sk. / Habibler Mah.: Eski Edirne Asfaltı Sk. ve civarı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 — Süre: 8 saat
- Konum: İlkin, Nefer, Bozdağ, Diyar, Baran, Naz, Bafra, Mera, Alaçam, Olgun, Refah, Yeniköy, Aras, Sunayli, Sezgi, Yaylalı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 — Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Sertaç, E 80 Bağlantı Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 — Süre: 6 saat
- Konum: Fırat, Karacabey, Karadağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 20:00 - 23:59 — Süre: 3 saat 59 dakika
- Konum: Finans
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üsküdar
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 — Süre: 8 saat
- Konum: Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Serdar, Selvi, Ülgen, Güzide, Hamdibey, Çakmak, Şahlan, Maslak, İsmetpaşa, Varol, Erenler, Esenlik, Anıl, Soyak Camii, Aşık Şenlik, Ayazma, Görgülü, Görgün, Besim Çeçener, Sibel
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 12:30 — Süre: 2 saat
- Konum: Okul Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Üsküdar
- Tarih: 10.04.2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 18:00 — Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Kısıklı, Mehtap, Zümrüt, Seher, Ufuk, Deva, Funda
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
10 NİSAN 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.