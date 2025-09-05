10 milyonluk 'change' araç operasyonu: 7 tutuklama

Ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya hacizli araçlara kopyalayarak piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. 7'si tutuklandı.

Çorum’da polis ekipleri tarafından, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı veya hacizli araçlara kopyalayarak piyasaya süren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda hakimliğe çıkarılan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

