10 günlük özgürlük ölümle bitti

Antalya'da 10 gün önce cezaevinden tahliye olan bir kadın, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, kadının hayatını kaybettiği odada uyuşturucu madde ve enjektör tespit edilmesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki üç katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Bir mağazada bekçi olarak çalışan ev sahibi Rüstem O., sabah işten döndüğünde, bir süredir evinde misafir ettiği arkadaşı Derya Kazmacı'yı (38) odasında yerde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. Durum üzerine Rüstem O., derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

ÖLÜM ŞÜPHELİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Derya Kazmacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin, ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine olay yerine detaylı araştırma yapılması için olay yeri inceleme ekibi çağrıldı.

ODADA ENJEKTÖR VE UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Derya Kazmacı'nın cansız bedeninin bulunduğu yerde bir enjektör ve uyuşturucu madde olduğu görüldü. Ekipler, bulunan bu malzemeleri soruşturma için delil torbasına koyarak muhafaza altına aldı. Yapılan incelemelerin ardından Kazmacı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

10 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Yapılan ilk araştırmalarda, Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı ve kalacak bir yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun yanında kaldığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

