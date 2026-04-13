10 binden fazla kaçak sigara ele geçirildi
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Savur ilçesinde bir aracı durdurdu. Yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 10 bin 750 paket sigara ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Araçta bulunan 2 şüpheli, operasyon kapsamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE SÜRECEK
Emniyet yetkilileri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Paylaşımda, "Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürecektir" ifadesine yer verildi. Ele geçirilen sigaralara el konulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(AA)