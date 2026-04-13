10 binden fazla kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 10 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.