Ronaldo'yu kıskandıran frikik golü İzmirli küçük Işıl'dan geldi

İzmir'de oynanan bir halı saha müsabakası, yeşil sahaların gelecekteki yıldızlarından birinin muhteşem yeteneğine sahne oldu. Işıl isimli küçük kız çocuğunun serbest vuruştan attığı harika gol, hem maçı izleyenlerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni topladı.

Amatör bir kameraya yansıyan o heyecanlı anlarda, kazanılan serbest vuruş için topun başına 6 numaralı formasıyla Işıl geçti. Saha kenarından gelen "Hadi Işıl, çekiyorum bak hadi!" şeklindeki destek ve motivasyon sözlerine kulak veren minik yetenek, oldukça soğukkanlı bir duruş sergiledi. Kalabalık baraja rağmen kusursuz bir vuruş çıkaran Işıl, topu ağlarla buluşturarak profesyonel futbolculara taş çıkartan jeneriklik bir gole imza attı.

Işıl'ın şutunun ardından saha kenarında yaşanan büyük sevinç kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı. Minik sporcunun özgüveni ve yeteneği, kız çocuklarının futboldaki potansiyelini ve yeşil sahalara ne kadar yakıştıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.