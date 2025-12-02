1.2 milyon değerindeki evi çaldı: Bakın nasıl yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde değerleri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen taşınabilir tek katlı ev, yani ‘Tiny House’, bir şüpheli tarafından çalındı.

Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Eğerce Mahallesi’ndeki evin içindeki eşyalarla birlikte çalınmasının ardından kapsamlı bir çalışma başlattı.

Osmaniye'de mavi yumurtlayan tavuk çalındı: Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı kamerada: Alacakmış gibi yapıp poşete koydu

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler, 8 farklı mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyerek, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.​​​​​​​

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.E.’nin yakalanmasının ardından çalınan ‘Tiny House’ ve içindeki eşyalar, sahibine, M.E.’ye teslim edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ettiği ifade edildi.