1.2 milyon değerindeki evi çaldı: Bakın nasıl yakalandı

1.2 milyon değerindeki evi çaldı: Bakın nasıl yakalandı
Yayınlanma:
Bursa'da değeri 1.2 milyon TL değerindeki 'Tiny House'u çalan K.E., 8 mahalledeki güvenlik kameraları izlenerek yakalandı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde değerleri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen taşınabilir tek katlı ev, yani ‘Tiny House’, bir şüpheli tarafından çalındı.

Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Eğerce Mahallesi’ndeki evin içindeki eşyalarla birlikte çalınmasının ardından kapsamlı bir çalışma başlattı.1-milyon-200-bin-liralik-tiny-houseu-c-1043620-309719.jpg

Osmaniye'de mavi yumurtlayan tavuk çalındı: Hırsızlık anı kameradaOsmaniye'de mavi yumurtlayan tavuk çalındı: Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı kamerada: Alacakmış gibi yapıp poşete koyduHırsızlık anı kamerada: Alacakmış gibi yapıp poşete koydu

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler, 8 farklı mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyerek, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.​​​​​​​

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.E.’nin yakalanmasının ardından çalınan ‘Tiny House’ ve içindeki eşyalar, sahibine, M.E.’ye teslim edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ettiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Güllü'nün ölümünde ortalığı sarsacak yeni iddia! "O azmettirdi"
Güllü'nün ölümünde ortalığı sarsacak yeni iddia! "O azmettirdi"
Son dakika | BOTAŞ tesisinde yangın
Son dakika | BOTAŞ tesisinde yangın