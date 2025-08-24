Hırsızlık anı kamerada: Alacakmış gibi yapıp poşete koydu

Hırsızlık anı kamerada: Alacakmış gibi yapıp poşete koydu
Yayınlanma:
Bursa’da bir giyim mağazasında kimliği belirsiz kadının 5 bin TL’lik gömleği çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cuma Mahallesi Kuyumcular Çarşısı’nda meydana geldi. Giyim mağazasına girerek askıdaki kıyafetleri inceleyen kadın, ardından bir gömleği elindeki poşete koyup hızla iş yerinden çıkarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖMLEĞİN FİYATI 5 BİN TL

Bir süre sonra gömleğin yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, kamera görüntülerini izlediğinde hırsızlık olayını fark edip polise başvurdu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, çalınan kıyafetin 5 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...