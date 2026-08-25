Zeytincilik devi konkordatoya gitti

Türkiye'de 1986 yılında kurulan Baktat Gıda'dan ayrılarak 2009 yılında Baktat Zeytin olarak fabrikasını kurarak yoluna devam eden zeytincilik devi yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle hukuki koruma talep etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde üretim tesisleri bulunan şirket, geçici konkordato sürecini geride bırakırken yargı mercilerinden kritik bir karar çıktı.

NTV'nin haberine göre Bursa 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, finansal darboğazdan çıkmaya çalışan şirkete ve şirketin sahibi Ali Baklan’a bir yıllık kesin konkordato mühleti verilmesini kararlaştırdı.

Hukuki literatürde iflastan önceki son çıkış kapısı olarak nitelendirilen konkordato süreci, şirketin borçlarını yeniden yapılandırması ve faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yürütülüyor.

UZMAN İSİMLERDEN OLUŞAN KOMİSER HEYETİ ATANDI

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, şirketin mali operasyonlarını denetlemek ve yeniden yapılandırma sürecini yönetmek üzere yeni bir konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Oluşturulan heyette Hukukçu Hakan Yıldız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Engin Dinçeli ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Birol Aslan yer aldı. Geçici mühlet döneminde şirketin mali durumunu korumak amacıyla alınan tedbir karar ve ihtiyati tedbirlerin, kesin mühlet süresince de aynen devam edeceği bildirildi. Öte yandan, mahkeme kararı gereğince atanan üç konkordato komiserinin ücretlerinin şirketin mal varlığından karşılanması kararlaştırıldı.

ALACAKLILAR BEKLEMEDE

Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan mahkeme, alacaklıların sınıflandırılması hususunda henüz yeterli ve net bir bilginin bulunmadığını belirtti.

Bu gerekçeyle şimdilik bir alacaklılar kurulu oluşturulmasına gerek görülmediği ifade edildi. Alınan bu karar doğrultusunda, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların tahsilat yapabilmek için mahkeme sürecini ve belirlenecek takvimi beklemek zorunda kalacağı netleşti.