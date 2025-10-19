Zeki Triko'nun kurucusu yaşamını yitirdi

Zeki Triko'nun kurucusu yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Türkiye'nin mayo devi Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu yaşamını yitirdi.

Türkiye’de moda dünyasına yön veren Zeki Triko markasının kurucusu, ünlü modacı ve iş insanı Zeki Başeskioğlu, 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Başeskioğlu’nun vefatını torunu Buse Başeskioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Aile tarafından yapılan açıklamada, “Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir” denildi.

TÜRK MODASINI DÜNYAYA TANITTI

zeki-triko.jpg

1958 yılında kurduğu Zeki Triko markasıyla Türkiye’de mayo, bikini ve plaj giyimi alanında yeni bir dönem başlatan Başeskioğlu, Türk modasını Avrupa vitrinine taşıyan ilk isimlerden biri oldu.

1980’li ve 1990’lı yıllarda Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi dünyaca ünlü modellerle gerçekleştirdiği defilelerle adını uluslararası moda çevrelerine duyurdu.

ZEKİ TRİKO MARKASI EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Zeki Triko markası, 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına satılmış ve faaliyetlerine yeni sahipliği altında devam etmişti.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?halktv-com-tr354.jpg

1930 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde doğan Ahmet Zeki Başeskioğlu, genç yaşta İzmir’e giderek iş hayatına adım attı. Şapka satarak başladığı ticaret yolculuğunu Mahmutbey’de çorap üretimiyle sürdürdü. Ardından jarse elbise ve konfeksiyon sektörüne yöneldi.

1969’da ilk ihracatını gerçekleştiren Başeskioğlu, İstanbul’un moda merkezi Rumeli Caddesi’nde mağaza açan ilk tekstilcilerden biri olarak Türk hazır giyim tarihine adını yazdırdı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

