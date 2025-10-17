İspanya’da ünlü moda markası Mango’nun kurucusu Isak Andic’in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl dağ yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren Andic’in ölümü şüpheli olarak değerlendiriliyor.

ÖLÜM ÖNCE KAZA OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

14 Aralık 2024’te yaşanan olay ilk etapta “kaza” olarak değerlendirilmişti.

Ancak elde edilen adli bulgular ve Jonathan’ın ifadelerindeki çelişkiler, savcılığı ölümün kasıtlı olup olmadığını tekrar incelemeye zorladı. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Jonathan Andic artık olayla ilgili tanık değil, resmî şüpheli konumunda.

DELİLLER VE TANIK İFADELERİ

Polis kaynakları, Jonathan’ın olay anına dair açıklamalarının toplanan delillerle uyuşmadığını belirtti. Ayrıca Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth, baba ile oğul arasında gergin bir ilişki olduğunu ifade etti.

Andic ailesi ise şüpheli sıfatıyla dosyaya eklenmenin ardından açıklama yapmaktan kaçındı.

ISAK ANDIC’İN HİKAYESİ İSTANBUL'DA BAŞLADI

1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Isak Andic, Sefarad Yahudisi bir aileden geliyordu. Eğitimini Robert Kolej’de tamamlayan Andic, genç yaşta ailevi nedenlerle İspanya’ya taşındı.

1984 yılında kurduğu Mango, kısa sürede 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir moda zincirine dönüştü. Forbes verilerine göre, Andic’in kişisel serveti yaklaşık 4,5 milyar euro olarak hesaplanıyor.