Mango duyurdu: Kişisel veriler çalındı

İspanyol giyim markası Mango, 14 Ekim’de gerçekleşen bir siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını açıkladı. Şirket, olay sonrası yaptığı açıklamada bazı müşteri verilerine yetkisiz erişim sağlandığını doğruladı.

HANGİ BİLGİLER ELE GEÇİRİLDİ_

Modaes’in haberine göre saldırıdan kaç kişinin etkilendiği kesin olarak bilinmiyor. Ancak Mango, çalınan verilerin yalnızca pazarlama kampanyalarında kullanılan kişisel iletişim bilgileriyle sınırlı olduğunu belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, kredi kartı, banka kartı, kimlik veya pasaport bilgileri bu ihlal kapsamında yer almıyor.

MANGO: “GÜVENLİK PROTOKOLLERİ HEMEN DEVREYE ALINDI”

Mango’dan yapılan açıklamada, şirketin durumu fark eder etmez güvenlik önlemlerini devreye soktuğu ve olayla ilgili veri koruma kurumlarını bilgilendirdiği ifade edildi.

BTK'dan operasyon: Vatandaşın kişisel bilgilerini çaldılar

“Müşterilerimizin gizliliği bizim için önceliklidir. Olayın ardından tüm güvenlik protokollerimiz çalıştırılmış, altyapımız ve sistemlerimiz tehlikeye girmemiştir.” denildi.

TÜRKİYE’DEKİ KULLANICILARA DA BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Türkiye’de bazı kullanıcılar da Mango’dan gelen bilgilendirme mesajlarını sosyal medyada paylaştı. Bildirimde şu ifadeler yer aldı:

“Dış pazarlama hizmetlerimizden birinde belirli müşteri verilerine yetkisiz erişim yaşanmıştır. Açığa çıkan bilgiler yalnızca ad, ülke, posta kodu, e-posta adresi ve telefon numarasından ibarettir. Mango altyapısı ve sistemleri güvendedir.”

Kişisel verileriniz risk altında! "Tazminat kazandıracağız" deyip ceplerinizi böyle boşaltıyorlar

Şirket ayrıca müşterilerine, olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu:

“E-posta veya telefon yoluyla gelebilecek şüpheli taleplere karşı dikkatli olun.”

OPERASYONLAR NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR

Mango, saldırıya rağmen tüm operasyonlarının sorunsuz şekilde sürdüğünü vurguladı. Şirket, veri güvenliğini güçlendirmek için gerekli adımların atıldığını ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde olduğunu duyurdu.