Zaten güven yoktu iyice geriledi! Tüketici güvenmiyor
Son dakika... Tüketici güven endeksi ekim ayında geriledi. Mevcut halinde de güvenin olmadığını gösteren endeks bu ay iyice gerilemiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı.

TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ortaklaşa yürüttüğü tüketici eğilim anketinden elde edilen verilere göre, tüketici güven endeksi eylüldeki 83,9 seviyesinden ekimde 83,6’ya geriledi. Böylece endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında düşüş kaydetti.

TÜKETİCİLERİN KARAMSARLIĞI SÜRÜYOR

0 ile 200 arasında değer alan endeksin 100’ün altındaki seviyeleri, tüketicilerin ekonomik görünüme ilişkin kötümser bir beklenti içinde olduğunu gösteriyor. 100’ün üzerindeki değerler ise iyimserliğe işaret ediyor.

Son veriler, tüketicilerin ekonomik güveninde sınırlı da olsa gerilemenin sürdüğünü ortaya koydu.

ALT ENDEKSLERDE DURUM NE?

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 gerilemeyle 67,8'den 67,7'ye indi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, eylülde 84 iken bu ay yüzde 0,2 artışla 84,2'ye ulaştı.

Geçen ay 78 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 0,7 artışla 78,6 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 105,7 iken, bu ay yüzde 1,6 azalışla 104'e geriledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

