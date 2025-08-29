Zam geliyor! Akaryakıtta tabela değişiyor

Akaryakıt fiyatlarında haftalar sonra art arda zam haberleri geliyor. Ağustos ayında görece sakin seyreden akaryakıt piyasasında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Henüz benzine yapılan 1,21 TL’lik artışın etkisi sürerken, bu kez de motorine yeni bir zam geliyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI: MOTORİNDE ZAM KAPIDA

Uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Milyonlarca araç sahibini doğrudan etkileyen pompa fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle tekrar yükselmeye başladı. Ağustos ayı boyunca nispeten sabit kalan fiyatlar, ay sonunda yeniden artış eğilimine girdi.

1 TL’NİN ÜZERİNDE ZAM BEKLENİYOR

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen benzin zammının ardından bu kez de motorin litre fiyatında artış yaşanacak. 30 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 1 TL’yi aşan bir zam yapılması bekleniyor. Yeni tarifenin gece yarısı itibarıyla pompa fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi.

Akaryakıt fiyatları, Brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve kürsel gelişmelerden etkileniyor. Deposunu doldurmak üzere akaryakıt istasyonuna gidenler dün benzini zamlı aldı.

Bir süredir zam haberinin gelmediği akaryakıtta tabela değişti. Benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi.

Yola çıkacaklar, araba sahipleri güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarını araştırıyor. İşte 29 Ağustos Cuma gününe ait güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL