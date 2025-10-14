Zam beklentisi nedeniyle ilaçlara ulaşılmıyor

İlaç fiyatlarına zam geleceği beklentisi nedeniyle eczanelerde birçok ilaca ulaşılmıyor.

Dövizdeki dalgalanma, üretim maliyetlerindeki artış ve geri ödeme sistemindeki belirsizlikler, Türkiye’de ilaç krizini derinleştiriyor. Eczanelerde birçok ilaç bulunamıyor, hastalar reçeteli ilaçlarını almakta zorluk çekiyor.

TÜRKİYE SAĞLIK HARCAMASINDA SON SIRALARDA

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AİFD) 2024 raporuna göre Türkiye, kişi başına sağlık harcaması açısından OECD ülkeleri içinde en alt sıralarda yer aldı.

Ocak 2025 itibarıyla üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 52’nin üzerine çıktı. Bu artış, özellikle temel ilaç üretim maliyetlerini doğrudan etkileyerek sektörde baskı yarattı.

ECZACILAR: “İLAÇTA CİDDİ BİR ERİŞİM SORUNU VAR”

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tülü, Türkiye genelinde ciddi bir ilaç tedarik sorunu yaşandığını belirtti.

Tülü, “Yaklaşık bir yıldır ilaç fiyatlarına zam yapılmadı. Fiyatları belirleyen ‘ilaç fiyat kararnamesi’nde Avro kuru hâlâ 21,67 TL seviyesinde sabit. Oysa reel kur 49 TL’ye kadar çıktı. Bu fark nedeniyle ilaç firmaları uzun süredir güncelleme talep ediyor. Yüzde 25 civarında bir artış konuşuluyor” dedi.

FİRMALAR SEVKİYATI DURDURDU, İTHAL İLAÇLAR YOK

Tülü, zam beklentisiyle bazı firmaların tedariki yavaşlattığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Geçmişte olduğu gibi, birçok firma eczanelere ve depolara ilaç göndermeyi durdurdu. Özellikle yurtdışına bağımlı olduğumuz kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, göz damlaları, bağışıklık sistemini baskılayan immünolojik ilaçlar ve akıllı ilaçlar büyük ölçüde bulunamıyor.”

300’DEN FAZLA İLAÇ PİYASADA YOK

Bazı basit ağrı kesiciler ve kas gevşeticilerin dahi “yok listesinde” yer aldığını belirten Tülü, “Şu anda 300’ün üzerinde ilaç piyasada bulunamıyor. Hastalar reçetelerini doldurabilmek için eczane eczane dolaşıyor” ifadelerini kullandı.

Tülü, yaşanan krizin temelinde Türkiye’nin ilaçta yüksek oranda dışa bağımlı olmasının yattığını vurguladı.

