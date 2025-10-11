İlaç fiyatları düşecek! Trump resmen duyurdu

İlaç fiyatları düşecek! Trump resmen duyurdu
Trump'ın ilaç fiyatlarına yönelik hamleleri yürürlüğe giriyor. Pfizer'ın ardından AstraZeneca'nın da fiyat indirimine gitmesiyle ABD'de reçeteli ilaç fiyatlarında önemli düşüş bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ilaç fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AstraZeneca'nın ABD'deki ilaç fiyatlarında önemli indirimlere gideceğini duyuran Trump, "Birleşik Krallık'ın en büyük ilaç üreticisi AstraZeneca'nın Amerikan halkına geniş reçeteli ilaç kataloğunda büyük indirimler sunmayı taahhüt etmesi çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

PFIZER'IN ARDINDAN ASTRAZENECA DA KATILDI

Bu gelişme, geçen hafta Pfizer'ın ABD'de sattığı ilaçların fiyatlarını düşüreceğini açıklamasının ardından geldi. Trump, her iki firmanın da indirim kararı sayesinde vatandaşların birçok ilacı kayda değer oranda düşük fiyatlarla alabileceğinin altını çizdi.

‘DÜNYADA İLAÇLARA EN YÜKSEK FİYATI ABD ÖDÜYOR’

İlaç fiyatlarını düşürmenin başkanlık döneminin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "ABD halkı dünyada ilaçlara en yüksek fiyatı ödeyen toplum" dedi.

Dünyanın farklı ülkelerinde benzer ilaçların çok daha uygun fiyatlarla satıldığına dikkat çeken Trump, büyük üretici firmalarla anlaşarak ilaç fiyatlarını düşürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Hizbullah’tan Lübnan’a rest: 'Gerekirse iç savaşa gideriz’
Ünlü şarkıcıya kendi konserinde saldırı: O anlar kameraya yansıdı
ABD Ukrayna’ya füze yollayacaktı... Putin'den ‘nükleer silah’ hatırlatması: ‘Yakında duyuracağız’
