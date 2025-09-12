YRP'li belediye başkanı faize saydırıp suya zammı açıkladı!

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 60 liraya mal edilen şebeke suyunun 12 liradan satıldığını, elektrik fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirterek, "Biz her ay ÇEDAŞ'a 6-7 milyon lira faiz ödemesi yaparken yatırım için 6-7 milyon lira bütçe ayırmakta zorlanıyoruz" dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Eylül ayı olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumunda şebeke suyu ve okul servis ücretleri ele alındı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ın en önemli sorunlarından biri olan su kıtlığına dikkat çekti, şebeke suyu maliyetleriyle iliği meclis üyelerini bilgilendirdi.

Su tahsilat oranının yüzde 96 seviyesinde olduğunu belirten Arslan, "Bu çok büyük bir oran, birçok belediyelerin yakalayamadığı bir oran. Kayıp kaçaklarla ilgili mücadele devam ediyor. Saatsiz kullanan yerlerle ilgili su saati takmayla ilgili süreçler devam ediyor. Yeni su bulmayla ilgili süreçler devam ediyor ama bir taraftan da kuraklık devam ediyor, dibe vurduk iki ay sonra para da versek alabileceğimiz bir su yok" diye konuştu.

Okullar açıldı yumurtaya rekor zam geldi

"ÇEDAŞ'A ÖDEDİĞİMİZ FAİZ ORANI YÜZDE 108’İ GEÇİYOR"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bir ton suyun maliyetinin 60 lira civarında olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Suyun bize maliyetinin 60 lira civarında olduğunu sadece son iki fatura itibariyle söyleyeyim; geçen ay elektrik faturası olarak ödediğimiz para 16 milyon lira. Bu ay 22 milyon lira küsur fatura ödedik. Birincisi zam geliyor habire, ÇEDAŞ zam yapıyor elektriğe. İkincisi biz sürekli zamanında düzenli ödeyemediğimiz için temerrüt faizine düşürüyorlar ve bunu da çok yüksek uyguluyorlar, üçüncüsü de bizi yüksek çarpandan hesaplıyorlar. Bir de böyle bir sıkıntısı var. Normalde bizim faturamız belki 15-16 milyon lira olması gerekirken, 14 milyon lira olması gerekirken 22 milyon lira civarında bir fatura geliyor. Bizim faiz oranı itibariyle hesapladığımız zaman yıllık ÇEDAŞ'a ödediğimiz faiz oranı yüzde 108’i geçiyor. Beraber görev yaptığımız süre içerisinde ÇEDAŞ'a ekstra üç tane ödeme yaptık, normal aylık cari ödemelerimizin dışında. Birincisi bir arsa sattık ilk geldiğimiz sırada, para elimize değmeden ÇEDAŞ'a gitti. İkincisi geçen yıl bir kredi çektik 40 milyon lira civarında, para elimize değmeden ÇEDAŞ'a gitti. İki; üç ay önce aldığımız bir karar vardı, çok uğraştırdılar bizi uzun süre vermediler ama geçen hafta hallettik, 54 milyon lira kredi çektik ve ÇEDAŞ'a borcumuzu kapattık, son iki üç gün önce. Ama biz bu kararı biliyorsunuz alalı beş, altı ayı buldu. Biz Mayıs ayından beri bu krediyi temin etmek için uğraştık."

"BİZ HER AY 6-7 MİLYON LİRA BÜTÇE AYIRMAKTA ZORLANIYORUZ"

ÇEDAŞ’a her ay ödenen 6-7 milyon lira faizin halkın cebinden çıktığını, yatırım için kaynak bulmakta zorlandıklarını aktaran Arslan, şunları dedi:

"Söylemek istediğim şu; bu para bir şekilde halkın cebinden çıkıyor. Biz burada popülizm yapmak isterken, siyaset yapmak isterken, halkı düşünmek isterken, niyet doğru, niyetimizde hiçbirimizin bir sıkıntısı yok ama bir taraftan bir şeyler de birikiyor, geri bizim cebimizden çıkıyor. Bu cebimizden çıkacağına bu cebimizden çıkıyor. Biz her ay ÇEDAŞ'a 6-7 milyon lira faiz ödemesi yaparken yatırım için 6-7 milyon lira bütçe ayırmakta zorlanıyoruz. Böyle bir tablo var. Biz bugün insanlardan 100 lira eksik alabiliriz ayda ama bu 100 liralar biriktiği zaman bize ciddi bir külfet oluşturuyor. Belki insanlara 100 lira ödemek ayda, 50 lira fazla ödemek dokunmayacak ne olursa olsun. 200 lira fatura ödeyen birisinin 300 lira ödemesi bizde ciddi bir birikime sebep olacak. Ama biz 300 lira alacağınıza 200 lira aldığımız zaman beş altı ayda bir borç birikmesiyle karşı karşıya geleceğiz ve her beş ayda bir, bir kaynağımızı götürüp ÇEDAŞ'a vermek zorunda kalacağız. Çektiğimiz bu 54 milyon lira krediyi 83 milyon küsur olarak ödeyeceğiz, 24 ay olarak çektik. Yazıktır, günahtır. Bu neticede bizim cebimizden çıkan, milletin cebinden çıkan, Yozgatlının cebinden çıkan bir para. Bizim bunu finanse etme imkanımız yok bir şekilde."

"BUNDAN DOLAYI BİZ MÜFETTİŞ TENKİTLERİ DE YİYORUZ"

"Burada belediyenin halkına zulmetme gibi bir durumu yok ama ortada da bir maliyet var, ortada da bir gerçeklik var'' diyen Arslan, şunları söyledi:

"Bundan dolayı biz müfettiş tenkitleri de yiyoruz. Mesela en son gelen tasarruf tedbirlerini kontrol etmek üzere gelen maliye müfettişlerinin bize söylediği; bu sene 16 milyon 290 bin lira gecikme faizi ödemişsiniz ÇEDAŞ’a diyor. Bununla ilgili tedbir almazsanız ben geri geldiğimde, çünkü bir ay iki ay sonra tekrar gelecek bu müfettiş raporunda yazılan şeyleri uygulayıp uygulamadığımıza bakacak. O zaman diyor külahları değişiriz. Şimdi ben tenkit yazdım ama siz ucuz satıp gecikme faizi öderseniz bu sizin sorumluluğunuzda kalan bir şey olur diyor. Durum bu. Biz suyu 60 lira civarında mal ediyoruz bugün geldiğimiz noktada. 60 liraya su satmanız da mümkün değil ama en azından bu elektriğin bize getirdiği külfeti, gecikme faizi, temerrüt faizi, yüksek çarpandan ödeme gibi konuları üst üste koyduğunuz zaman, kaldı ki bir de bizim yatırım yapmamız lazım, suyla ilgili yatırımlar yapmamız lazım. Bütün bunlar üst üste koyduğumuz zaman bunun altından kalkmak mümkün değil."

BİR TON SU 12 LİRADAN 15 LİRA 60 KURUŞA YÜKSELTİLDİ

Yapılan görüşmelerin ardından su ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Daha önce 0- 13 ton arası su tüketimini kapsayan 1. kademe sınırı, 0-15 tona yükseltildi.

Ancak mevcut su birim fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Buna göre, 0-15 ton arası su kullanımı için ton başına 12 lira yerine 16 lira 60 kuruş, 15-25 ton arası su kullananlar ton başına 16 lira yerine 21 lira, 26 ton ve üzerinde su kullananlar ise 46.5 lira yerine 61 lira ton başına ödeme yapacak.