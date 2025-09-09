Okullar açıldı yumurtaya rekor zam geldi

Enflasyonist ortamda alım gücü düşerken halkı kara kara düşündürecek bir zam haberi geldi. Kahvaltının vazgeçilmezlerinden yumurta fiyatlarına zam geldi. Okulların açılması ile gelen zam, beslenme çantasının artık daha pahalıya dolacağını gösteriyor.

Türkiye’nin önde gelen yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de, son bir ay içinde yumurta fiyatlarındaki artış yaşandı. Bu bölgelerde toptan yumurta fiyatları 50 kuruş birden yükseldi.

ARZ-TALEP DENGESİ FİYATLARA YANSIDI

Sektör temsilcileri, son dönemdeki fiyat artışlarının başlıca nedenlerinden birinin okulların açılmasıyla artan talep olduğunu belirtiyor. Toptan satış fiyatlarında 20 ile 50 kuruş arasında artış meydana gelirken, özellikle yarka yumurtada zam oranı en yüksek seviyeye ulaştı.

Ekonomim'den Vesyel Ağdar'ın haberine göre Kayseri'de yarka yumurtanın adedi 3,60 TL'den 4,10 TL’ye çıkarak 50 kuruşluk artışla rekor kırdı. Afyon'da ise son iki haftalık süreçte zam şu şekilde oldu: duble yumurtada 40 kuruş, yeni ana ve yarka yumurtada 80 kuruş.

FİYAT ARTIŞLARI ŞEHİR BAZINDA DEĞİŞİYOR

Geçen hafta Afyon’da duble yumurtanın tanesi 4,80 TL’den 5,10 TL’ye, yarka yumurtanın fiyatı ise 4,05 TL’den 4,45 TL’ye çıktı. Kayseri'de ise duble yumurta 4,95 TL’den 5,15 TL’ye, yarka yumurta ise 3,60 TL’den 4,10 TL’ye yükseldi.

EN ÇOK ZAM YARKA YUMURTADA

Afyon (1–8 Eyl / 8–15 Eyl) Kayseri (1–8 Eyl / 8–15 Eyl)

Duble 4,80 TL → 5,10 TL 4,95 TL → 5,15 TL

Eski Ana 4,70 TL → 5,00 TL 4,85 TL → 5,05 TL

Yeni Ana 4,20 TL → 4,60 TL 4,00 TL → 4,50 TL

Yarka 4,05 TL → 4,45 TL 3,60 TL → 4,10 TL

Piliç 2,80 TL → 3,00 TL 2,40 TL → 2,80 TL

Kılavuz 2,20 TL → 2,40 TL 2,00 TL → 2,40 TL