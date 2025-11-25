Yok böyle yükseliş! Altın bir anda fırladı!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen ılımlı mesajlar, Aralık ayında faiz indirimi yapılabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu gelişme altın piyasasında sert bir yükseliş dalgası başlatırken, gram altın fiyatı dünden bugüne 171 lira birden değer kazandı.

Yatırımcılar, geçtiğimiz haftadan bu yana Fed kanadından gelecek sinyallere kilitlenmiş durumda. Banka yetkililerinin "güvercin" tonlu açıklamaları, Fed'in yılın son ayında faiz makasını daraltabileceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi. Piyasada yaşanan bu gelişmeler, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı.

ABD verisi yüksek geldi altın düştü!

ABD kaynaklı haber akışıyla birlikte ons altın ibresini yukarı çevirdi. Gece saatlerinde 4 bin 156 dolar bandını test eden değerli maden, 14 Kasım tarihinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Sabah seansının açılış saatlerinde (08.14) ise ons fiyatı 4 bin 145 dolar seviyelerinde dengelendi.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Hem ons altındaki değerlenme hem de dolar/TL kurundaki kısmi artış, gram altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yarattı. Dün 5 bin 500 lira seviyelerine kadar gerileyen gram altın, sabah saat 08.16 itibarıyla 5 bin 657 liradan işlem görmeye başladı. Böylece gram altın, yatırımcısına dünden bugüne 171 lira kazandırmış oldu.

KAPALIÇARŞI MAKASI AÇIK

Serbest piyasa ile resmi kur arasındaki fiyat farkı dikkat çekmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'daki tabelalarda gram altın satış fiyatı 5 bin 877 lira olarak kaydedildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 0,31

ALIŞ(TL) 5.653,50

SATIŞ(TL) 5.654,27

Çeyrek Altın % 0,20

ALIŞ(TL) 9.488,00

SATIŞ(TL) 9.563,00

Altın (ONS) % 0,21

ALIŞ($) 4.140,84

SATIŞ($) 4.141,40

FED YETKİLİLERİNDEN KRİTİK MESAJLAR

Fed Guvernörü Christopher Waller, Pazartesi günü yaptığı değerlendirmede iş gücü piyasasındaki tabloya işaret etti. Waller, piyasanın Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimini haklı kılacak kadar zayıf olduğunu belirtti. Ancak sonraki adımların, hükümet kapanması sebebiyle geciken veri akışına bağlı olacağını vurguladı.

Bu yorumların öncesinde, New York Fed Başkanı John Williams’ın geçtiğimiz Cuma günü yaptığı “ABD faizlerinin yakın vadede düşebileceği” yönündeki açıklamaları piyasadaki beklentiyi artırmıştı.

Bu gelişmeler ışığında piyasalar, Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 81 olarak fiyatlıyor; bu oran geçen hafta sadece yüzde 40 seviyesindeydi.

Şimdi gözler, hükümet kapanması nedeniyle ertelenen ve bu hafta açıklanması beklenen ABD perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyat endeksi gibi kritik verilere çevrildi.b