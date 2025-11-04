Yıkılmaz SUV'un yeni versiyonun ilk fotoğrafları sızdırıldı

Toyota, en çok satan kamyoneti efsanevi Hilux'un yepyeni neslinin lansmanına hazırlanıyor. Yaklaşık on yıldır piyasada olan ve üç kez yeniden tasarlanan bu model, dayanıklılık ve arazi güvenilirliğiyle özdeşleşen bu modelin yeni nesli yakında piyasaya sürülecek. Dünya prömiyeri 10 Kasım'da Tayland'da yapılacak ve Japon üretici ilk resmi tanıtım videosunu yayımladı.

Sızdırılan yayınlarda Hilux'un yeni yüzünü açıkça görebiliyoruz: Ön kısım artık daha agresif görünüyor; daha ince LED farlar, daha büyük hava girişleri ve markanın 80'lerdeki SUV'lerini anımsatan büyük "Toyota" yazılı daha belirgin bir ızgaraya sahip. Motor kaputu daha belirgin çizgilere sahipken, arka kısımda yeni ve daha keskin LED farlar ve bagaj kapağında göze çarpmayan bir spoyler bulunuyor. Hilux artık sadece bir iş aracı gibi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı kamyoneti gibi göründüğü için genel izlenim daha güçlü ama aynı zamanda daha modern.

Hilux, yandan bakıldığında tanınabilir oranlarını koruyor: çift kabin, bagaj bölmesi çerçevesi ve geniş çamurluklar. Gösterilen örnekte, daha agresif bir karaktere işaret eden siyah yedi çift kollu alaşım jantlar yer alıyor.

İç mekan henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da, internete sızdırıldı. Yeni Hilux, tamamen yeniden tasarlanmış bir çerçevede yer alan dijital gösterge panellerine ve büyük bir yüzen bilgi-eğlence ekranına sahip. Toyota, Hilux'un kabininin markanın SUV modellerine daha yakın olmasını, daha iyi malzemeler, modern tasarım ve daha zengin donanımla sunulmasını istemiş.

Hilux, kaputunun altında kendini kanıtlamış konseptine sadık kalıyor. Land Cruiser'ın yeni TNGA-F mimarisi yerine, mevcut IMV platformunun yükseltilmiş bir versiyonunu kullanıyor . Ancak şasi yapısı daha da güçlendirildi ve daha modern bir güvenlik ve arazi sistemleri seti bekleniyor; bu da yol tutuşunu ve konforu iyileştirmeli.

Ana motor, mevcut nesilden aşina olduğumuz hafif hibrit sistemli 2,8 litrelik bir turbo dizel olacak. 204 beygir gücü ve 500 Nm tork üreten motor, otomatik şanzımanla arkaya veya dört tekerleğe güç aktarıyor. Klasik 2,4 litrelik dizel ve 2,7 litrelik benzinli motorlar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılırken, Toyota önümüzdeki yıllarda ürün yelpazesini daha da genişleteceği hibrit ve tamamen elektrikli bir versiyon hazırlıyor.

Üretim Tayland'da devam ediyor. Lansmandan sonra yeni model, Ford Ranger, VW Amarok, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Mitsubishi Triton, Nissan Navara ve yeni Kia Tasman gibi rakiplerle bir kez daha karşı karşıya geleceği son derece rekabetçi bir segmente girecek. Kısa bir süre içinde çok daha fazla ayrıntıyı öğreneceğiz.