"Yeter artık" dediler erken seçim istediler: Bir yıl içinde 4. kez zam yapıldı, AKP'nin kalesinde isyan çıktı

Konya’da 2025'te suya dördüncü kez zam yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ, son iki yıldır su fiyatlarına enflasyon oranına göre üç ayda bir zam yapıyor.

Vatandaşlar, her çeyrekte yapılan bu otomatik artışların yaşam maliyetlerini daha da yükselttiğini belirterek tepkilerini dile getiriyor.

"ARTIK ERKEN SEÇİM GELSİN DE BUNLAR BİR GİTSİN"

Bir kent sakini, su fiyatlarına yapılan zamma şu tepkiyi gösterdi:

“Zam üstüne zam, zam üstüne her şeye zam var. Bir sigara 100 lira olmuş. Nasıl geçinecek bu millet? Biz gerçekten iyice soğuduk bu hükümetten. Artık erken seçim gelsin de bunlar bir gitsin. Bu hükümet olduktan sonra başımızda, yani bu gitmediği sürece bu böyle gidiyor.”

"EVDE İKİ KİŞİYİZ, 900 LİRA SU FATURASI GELDİ"

Bir başka yurttaş ise iki kişilik evde 900 lira su faturası ödediklerini bildirerek, “Hükümetin zaten zamdan başka bildiği bir şey yok. Şimdi sudan geliyorum. İki kişilik evdeyiz, 900 lira su geldi. Belediyeye gittim, ‘Onu yatıracaksın, ondan sonra müracaat edeceksin’ dediler. Memnun değiliz” şeklinde konuştu.

Birçok insanın su faturasını ödemekte güçlük çektiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Su, elektrik... Çok gariban insan var. Ödeyemiyor. Milletin de düşünmesi lazım. Ama millet düşünmediği için böyle yukarıdakiler yiyor, aşağıdakileri ezeceğim diye uğraşıyor” dedi.