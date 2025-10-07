"Yeter artık" dediler erken seçim istediler: Bir yıl içinde 4. kez zam yapıldı, AKP'nin kalesinde isyan çıktı

Yayınlanma:
Konya’da son bir yıl içinde suya dördüncü kez zam yapıldı. Son artışla birlikte kentte 1 metreküp suyun fiyatı 37 lira 16 kuruşa çıktı. Su fiyatlarına tepki gösteren Konyalı bir vatandaş, “Biz gerçekten iyice soğuduk bu hükümetten. Artık erken seçim gelsin de bunlar bir gitsin” dedi.

Konya’da 2025'te suya dördüncü kez zam yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKİ, son iki yıldır su fiyatlarına enflasyon oranına göre üç ayda bir zam yapıyor.

Vatandaşlar, her çeyrekte yapılan bu otomatik artışların yaşam maliyetlerini daha da yükselttiğini belirterek tepkilerini dile getiriyor.

DİSK acı kaybı açıkladı asgari ücrete zam istediDİSK acı kaybı açıkladı asgari ücrete zam istedi

"ARTIK ERKEN SEÇİM GELSİN DE BUNLAR BİR GİTSİN"

Bir kent sakini, su fiyatlarına yapılan zamma şu tepkiyi gösterdi:

“Zam üstüne zam, zam üstüne her şeye zam var. Bir sigara 100 lira olmuş. Nasıl geçinecek bu millet? Biz gerçekten iyice soğuduk bu hükümetten. Artık erken seçim gelsin de bunlar bir gitsin. Bu hükümet olduktan sonra başımızda, yani bu gitmediği sürece bu böyle gidiyor.”

zaam.png

"EVDE İKİ KİŞİYİZ, 900 LİRA SU FATURASI GELDİ"

Bir başka yurttaş ise iki kişilik evde 900 lira su faturası ödediklerini bildirerek, “Hükümetin zaten zamdan başka bildiği bir şey yok. Şimdi sudan geliyorum. İki kişilik evdeyiz, 900 lira su geldi. Belediyeye gittim, ‘Onu yatıracaksın, ondan sonra müracaat edeceksin’ dediler. Memnun değiliz” şeklinde konuştu.

Birçok insanın su faturasını ödemekte güçlük çektiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Su, elektrik... Çok gariban insan var. Ödeyemiyor. Milletin de düşünmesi lazım. Ama millet düşünmediği için böyle yukarıdakiler yiyor, aşağıdakileri ezeceğim diye uğraşıyor” dedi.

Kaynak:ANKA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Ekonomi
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Daha ucuz bir Tesla modeli geliyor: Musk'ın bu modele dair beklentileri yüksek
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Kent lokantasında 4 çeşit yemeğin fiyatı şaşırttı: Öğrencilere bir de indirim var!
Fuarlarda kurallar değişti
Fuarlarda kurallar değişti