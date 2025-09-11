Yeni düzenleme geliyor: İmar mağduriyeti çözülecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, imar planında park, yol veya kamu hizmeti alanı olarak ayrılan özel mülkiyetlerdeki inşaat hakkı kaybolmayacak; bu hak, başka bir parsel üzerine aktarılabilecek ve mülk sahiplerinin mağduriyeti önlenecek.

Artık imar planlarıyla ilgili askı, ilan ve itiraz süreçleri, Parselasyon Planı İzleme ve Denetleme Sistemi (PARSİD) üzerinden e-Devlet aracılığıyla kolayca yürütülebilecek. Vatandaşlar, parselasyon planlarını internetten görebilecek, itirazlarını da çevrim içi iletebilecek.

YÜZDE 45’İ AŞAMAYACAK

Arsa düzenlemelerinde belediyelerin aldığı Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) oranı, yeni düzenlemeye göre en fazla yüzde 45 ile sınırlandırıldı. Bu oranın üzerinde kesinti yapılırsa, eksik kalan kısımlar kamulaştırma, bağış ya da Hazine arazileriyle takas edilerek kamuya kazandırılacak.

KAMUYA TAHSİSLİ YAPILAR BEDEL ÖDENEREK YIKILACAK

Kamuya ayrılan alanlarda bulunan ev veya binalar, belediye veya valilik tarafından bedeli ödenerek yıkılacak. Böylece vatandaşın zarar görmesinin önüne geçilecek.

MAHKEME KARARLARINDA MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Geçmişte mahkeme kararlarıyla iptal edilen imar uygulamaları nedeniyle hak kaybı yaşayan vatandaşlar için de yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Hak sahiplerine tahsis, takas veya bedel ödemesi gibi yöntemlerle çözümler sunulacak.

Kamulaştırma ve imar hakkı aktarımı gibi işlemlerde, gayrimenkul değerleri artık lisanslı değerleme firmalarının raporlarına göre belirlenecek. Böylece vatandaşın malının değeri daha adil şekilde belirlenecek.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygulayacak.