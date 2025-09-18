Yeni bir bakanlık kuruluyor! Çalışmalar başladı

Hükümetin Afet Bakanlığı’nın kurulması için adımlar attığı öğrenildi. Sanayi, teknoloji, Ar-Ge faaliyetleri ile turizm ve tarımsal üretimi kapsayacak biçimde ulusal ve yerel düzeyde afet dayanıklılığı stratejileri hazırlanacak. Ayrıca bakanlık; afet türlerine bağlı olarak ülke ve bölge ölçeğinde bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemlerinin kurulmasını sağlayacak.

AFET BAKANLIĞI İLE KAMU KURUMLARINDA YENİ DÜZEN

İtfaiyeler ve belediyelere bağlı diğer afetle ilgili kurumlar dahil tüm kamu yapıları, yeni kurulacak Afet Bakanlığı çatısı altına girecek. Dünya'dan Ferit Parlak'ın haberine göre afet yönetim planlarının hazırlanması aşamasında kurum ve kuruluşların katılımının eksik kalması, rol dağılımının pratikte uygulanamaması gibi sorunlar; insan kaynakları yönetim sisteminin ve eylem planlarının olmaması; görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilememesi; birimler arası iletişim ile ortak çalışma kültürünün zayıf oluşu gibi sıkıntılar bu değişiklikleri zorunlu kıldı.

RİSK HARİTALARI VE STRATEJİK PLANLAR HAZIRLANACAK

Ulusal ve yerel afet dayanıklılık stratejileri hazırlanırken, tüm yerleşim alanları ile afet tehlikelerine yönelik risk analizleri yapılacak. Analizlerin sonuçları esas alınarak afet risk haritaları oluşturulacak ve bu haritalar afet yönetiminin tüm aşamalarında rehber niteliği taşıyacak.

MEVZUATTA BÜTÜNCÜL GÜNCELLEME VE KOORDİNASYON

Mevzuat, uluslararası standartlara, teknik normlara ve bilimsel verilere uygun şekilde yeniden düzenlenecek; bütünleşik afet yönetimi mekanizması tesis edilecek. Kurumların uzmanlık alanlarına göre yetki ve sorumluluklar netleştirilecek; denetim, etkin müdahale ve koordinasyon ağı güçlendirilecek. Ayrıca “Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi” hazırlanacak, “İl Afet Risk Azaltma Planları” güncellenecek.

TEKNİK PERSONEL VE EĞİTİM SÜREKLİLİĞİ

Merkezi ve yerel afet yönetimi birimlerinde görev yapan personelin teknik ve idari kapasitesi artırılacak. Onlara düzenli eğitimler verilecek; deprem yönetmelikleri ve afet yönetimi konusunda bilgiler güncel tutulacak. Afet verileri detaylı biçimde üretilecek ve bütünleşik afet yönetiminin tüm safhalarında bu veriler kullanılacak.

ERKEN UYARI, TAHMİN VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Afet tehlike türlerine göre ülke ve bölge kapsamında erken uyarı ve tahmin sistemleri kurulacak; veri analizi ve afet izleme çalışmalarında yeni teknolojik imkanlardan yararlanılacak. Komuta sevk sistemleri, erken uyarı amacıyla işletilecek; afet anında coğrafi bilgi sistemine dayanan karar destek mekanizmaları geliştirilecek.

YAPI SAĞLIĞI VE ALTYAPI DİRENCİ

Afet risk haritalarına dayanarak kritik yapı türleri izlenecek; ülke genelinde yapı sağlığı izleme sistemleri yaygınlaştırılacak. Çoklu afet tehlikeleri gözetilerek, yeni yapılan alt ve üst yapıların mevzuatı yeniden ele alınacak. İklim değişikliğinin etkilediği tehlikelere yönelik bölgesel kılavuzlar hazırlanacak.

HABERLEŞME VE İDARİ ALTYAPI

Hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için 81 ilde sayısal telsiz altyapısı kurulacak; güvenli ve kesintisiz haberleşme sağlanacak. Uzaktan algılama ve görüntüleme sistemlerinin afet öncesi ve risk azaltma çalışmalarında etkin olarak kullanımı temin edilecek.

LOJİSTİK, TOPLANMA VE BARINMA TESİSLERİ

Lojistik depolar kurulacak; afet sonrası malzeme, araç ve ekipmanların tedariki hazır tutulacak. Müdahale ekipleri düzenli tatbikatlarla becerilerini sınayacak ve planların uygulanabilirliği değerlendirilecek. Güvenli toplanma alanları artırılacak, geçici barınma alanlarında sosyal donatılar tamamlanacak ve kadın, yaşlı, engelli, çocuk gibi özel ihtiyaçlar dikkate alınacak.

İYİLEŞTİRME VE SÜREKLİLİK PLANLARI

Çoklu afet senaryolarına uygun “Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı” hazırlanacak; bu planın uygulanması için Uygulama Planı oluşturulacak. Kamu ve özel sektör için iş sürekliliği planları geliştirilecek. Afet risk azaltma çalışmaları için mali ve finansal araçlar çeşitlendirilecek; toplumsal bilinç artırılacak.

MEVZUAT VE TEKNOLOJİDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM

Afet konutlarında mevzuat güncellenecek; yapı hakları, finansman, geri ödeme süreçleri adil ve hızlı işleyecek şekilde düzenlenecek. Ar-Ge’ye destek verilerek afet teknolojileri geliştirilecek; afet farkındalığı eğitimleri her düzeyde yaygınlaştırılacak.