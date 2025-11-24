Yatırımcının yeni gözdesi oldu: İstanbul ve Ankara'yı solladı

Türkiye gayrimenkul piyasasında rüzgar yön değiştirdi. Arsa yatırımlarında ibre büyükşehirlerden Anadolu'ya kayarken, özellikle Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerindeki talep patlaması dikkat çekiyor. Endeksa verilerine göre hazırlanan raporda, değer artışında zirveye oturan il, İstanbul ve Ankara gibi metropolleri geride bırakarak şaşırttı.

BU BÖLGELER KARLI ÇIKTI

Türkiye genelinde arsa fiyatları son bir yıllık periyotta ortalama yüzde 35'in üzerinde prim yaparken, asıl sürpriz yükselişler beklenmedik şehirlerden geldi. Gayrimenkul veri platformu Endeksa'nın 2025 analizleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz illerinin yatırımcısına yüksek kâr sağladığını ortaya koydu.

Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu

İzmir, Ankara ve İstanbul gibi metropollerin enflasyon karşısında reel değer kaybı yaşadığı bir dönemde; ulaşım ve altyapı projeleriyle atağa kalkan Anadolu kentlerinde fiyatlar rekor seviyelere tırmandı.

BÜYÜKŞEHİRLER DURGUN, ANADOLU HAREKETLİ

Raporun detaylarına göre, ülke genelinde arsa değerleri artış gösterse de şehirler arası makas açıldı. Mega kentlerdeki artış oranlarının enflasyonun altında kalması, yatırımcı rotasını Doğu ve Karadeniz'e çevirdi. Yeni sanayi bölgeleri, lojistik hamleler ve hızlanan altyapı yatırımları, bu illerdeki talebi belirgin şekilde artırdı.

İŞTE ARSA DEĞERİNİ KATLAYAN İLK 10 ŞEHİR

Endeksa verileri ışığında 2025 yılında arsa fiyat artışının en keskin yaşandığı 10 il şu şekilde sıralandı:

Konutta talep değişti: Nedeni deprem!

TRABZON: Karadeniz'in artan turizm potansiyeli, arsa fiyatlarını yukarı çekti.

MANİSA: Sanayi yatırımlarındaki büyüme, kentin arsa piyasasını canlandırdı.

HAKKARİ: Ticaret hattındaki hareketlilik ve yeni ulaşım projeleri fiyatlara yansıdı.

ARDAHAN: Şehirdeki arsa değerleri istikrarlı bir yükseliş trendi yakaladı.

VAN: Ticaret ve turizm hacmindeki genişleme, Van'ı listenin üstüne taşıdı.

BİTLİS: Arazi ve konut yatırımlarındaki yoğunlaşma güçlü bir ivme sağladı.

AĞRI: Yerleşim alanlarının genişlemesi ve yeni projeler artışı destekledi.

RİZE: Yayla ve sahil bandına olan yoğun ilgi, kenti ilk üçe soktu.

ŞIRNAK: Kamu yatırımlarındaki artış, Şırnak'ın yükselişinde belirleyici oldu.

DİYARBAKIR: Arsa değerlerindeki en rekor artış Diyarbakır'da gerçekleşti.

YATIRIMIN YÖNÜ ALTYAPI PROJELERİNE KAYDI

Rapor, son bir yılda yatırım trendinin değiştiğini ve pek çok Anadolu şehrinin getiri bakımından büyükşehirleri geçtiğini kanıtladı. Başta Diyarbakır, Şırnak, Rize ve Van olmak üzere, bu bölgelerde arsa sahibi olanlar ciddi bir değer artışı yakaladı. 2025 yılı itibarıyla arsa yatırımlarının odak noktası, altyapı projeleriyle gelişen bölgelere kaymış durumda.