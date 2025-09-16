Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart

Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı faiz kararını açıklamasının ardından dikkatler mevduat faizlerine yöneldi. TCMB, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekti. Bu karar, mevduat faiz oranlarında da etkisini gösterdi. Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 48 seviyelerine çıkardı. İşte 1 milyon liranın aylık getirisi...

Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı faiz kararının ardından, politika faizinin 250 baz puanlık indirimle yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürülmesi bankaların mevduat faizlerinde de dalgalanmalara yol açtı.

Bazı bankaların mevduat faizlerini yüzde 48 seviyelerine çıkarmasıyla birlikte, yatırımcılar “1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar olur?” sorusuna odaklandı. Ancak aylık 35 bin TL kazanmak için tek bir şart var.

Faizsiz kredi yarışı kızışıyor: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!Faizsiz kredi yarışı kızışıyor: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!

YARIN AÇIKLANACAK

Yatırımcılar, finans piyasaları ve ekonomistler, Fed'in faiz politikasına göre pozisyon alacak olanlar nasıl bir hamle yapılacağını merak ediyor. Beklentiler ise 25 baz puanlık bir indirim yönünde.

Eylül ayı Fed toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise 17 Eylül saat 21.00’de duyurulacak, Fed Başkanı Powell 21.30’da açıklamalarda bulunacak.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli TL Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 26 bin 38 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 38 TL

HALKBANK

(E-Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 27 bin 484 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 484 TL

ŞEKERBANK

(E-Mevduat Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 931 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL

ENPARA

(Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Kazanç: 30 bin 739 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 739 TL

DENİZBANK

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 31 bin 101 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 101 TL

HSBC

(Modern Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 31 bin 984 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 984 TL

ING

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 35 bin 441 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 35 bin 441 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

