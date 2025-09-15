Faizsiz kredi yarışı kızışıyor: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!

Yayınlanma:
Bankaların müşteri kazanımına yönelik sürdürdüğü faizsiz kredi kampanyaları kapsamında, yeni hesap açanlara 90 bin TL’ye kadar sıfır faizli nakit desteği sağlanıyor.

Türkiye’de bankalar, müşteri portföyünü genişletme stratejisi kapsamında faizsiz kredi kampanyalarına ağırlık verirken, özellikle yeni müşteri olacaklara yönelik sunulan fırsatlar kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için cazip seçenekler oluşturuyor.

Güncel olarak beş banka, toplamda 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi sunuyor.

Kampanyalarla sunulan faizsiz kredilerde geri ödeme vadeleri bankaların politikalarına göre farklılık gösterirken, genellikle 3 ay olan vade süreleri bazı bankalarda 6 aya kadar uzatılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını ek maliyet olmadan kapatma şansı yakalıyor.

* QNB

QNB, yeni müşterilerine toplamda 85 bin TL faizsiz kredi sağlıyor.

3 ay vadeli 60 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

* Garanti BBVA

Garanti BBVA, faizsiz 75 bin TL’ye varan kredi imkânı sunuyor.

3 ay vadeli 50 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

* Türkiye İş Bankası

İş Bankası, toplamda 55 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyor.

3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans

1 ay vadeli 30 bin TL ek hesap

* DenizBank

DenizBank, en yüksek tutarda faizsiz kredi veren bankalardan biri.

3 ay vadeli 65 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans

Toplamda 90 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı bulunuyor.

* Enpara

Enpara, 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlıyor.

Geri ödeme süresi 6 aya kadar çıkabiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

