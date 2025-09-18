Yapay zekaya 2 milyar sterlin yatırım yapılacak

ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia, İngiltere’nin yapay zeka girişim ekosistemini güçlendirmek için 2 milyar sterlinlik yatırım taahhüdünde bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, bu yatırımın ekonomik büyümeyi destekleyeceği, yenilikçi yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ve yeni şirketler ile istihdam yaratacağı vurgulandı. Ayrıca İngiltere’nn küresel yapay zeka pazarında rekabet gücünü artırmasının hedeflendiği belirtildi.

Yatırım kapsamında Nvidia, Accel, Air Street Capital, Balderton, Hoxton Ventures ve Phoenix Court gibi firmalarla işbirliği yaparak yapay zeka girişimlerine yeni sermaye sağlayacak. Açıklamada, Londra, Oxford, Cambridge ve Manchester gibi merkezlerde güçlü altyapı yatırımları yapılacağı ve ülke genelindeki araştırmacıların yeni nesil yapay zeka projelerini büyütmeleri için destekleneceği kaydedildi.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, İngiltere’nin üniversiteleri girişimcileri, önde gelen araştırmacıları ve ileri teknoloji süper bilgisayarlarıyla “yapay zeka inovasyonu için doğru anı” yakaladığını ifade etti. Huang, “İngiltere’ye yatırım yapmak için daha iyi bir zaman olamazdı. Yeni sermaye ve gelişmiş altyapı ile İngiltere’nin yapay zekada bir sonraki inovasyon dalgasına liderlik etmesini sağlamaya kararlıyız.” dedi.