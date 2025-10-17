Yanlışlıkla 300 trilyon dolar basıldı: Kripto piyasasında kısa süreli panik!

Kripto para piyasasında dün gece ilginç bir olay yaşandı. PayPal’ın sabit kripto parası PYUSD’nin arkasındaki şirket Paxos Trust, sistemlerinde meydana gelen bir hata sonucu 300 trilyon adet PYUSD bastı.

Söz konusu miktar, küresel finans sisteminin toplam parasal hacmini bile aşan bir büyüklüğe denk geliyor. Hatanın tespit edilmesinin ardından token’ların transfer özelliği açık kaldığı için piyasada kısa süreli panik yaşandı.

DonanımHaber’in aktardığına göre, altına endeksli PaxG kripto parasını da yöneten Paxos Trust, PayPal ile yaptığı iş birliği kapsamında ABD kullanıcılarına yönelik PYUSD adlı dolar destekli stabil kripto parayı piyasaya sürmüştü.

Restoranda yediğiniz yemek sizi karakolluk edebilir! Kara parayı sizin kartınızla aklıyorlar

İstanbul'da dev POS vurgunu!

“KÜRESEL ÇÖKÜŞ YAŞANABİLİRDİ”

Uzmanlara göre bu kadar yüksek miktarda token, başka platformlara aktarılmış olsaydı kripto piyasalarında ciddi çöküş yaşanabilirdi. Teorik olarak, 300 trilyon PYUSD’nin dolaşıma girmesi küresel para dengesini sarsacak büyüklükte bir hacim oluşturuyordu.

HATA FARK EDİLDİ, TOKEN’LAR YAKILDI

Paxos, hatayı kısa sürede fark ederek basılan token’ların tamamını yakım (burn) işlemiyle sistemden kaldırdı. Ardından doğru miktar olan 300 milyon PYUSD yeniden ihraç edildi.

Şirketten olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak Paxos kaynakları, yaşananların “teknik bir hata” sonucu meydana geldiğini bildirdi.