Volkswagen'den Türkiye kararı: 50 yılık efsane tarih oluyor

Otomobil piyasasında dengeler değişiyor. Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden gelen araçlara yönelik 22 Kasım’da yürürlüğe giren yeni gümrük tarifesi, sektörde ilk büyük kurbanını aldı. Volkswagen'in Türkiye pazarındaki amiral gemilerinden biri olan Polo, artan maliyetlere yenik düştü.

"REKABET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Konuya ilişkin CNBC-e'ye konuşan Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, Türkiye'nin kendileri için Avrupa'daki en büyük 5. pazar olduğunu hatırlatarak yaşanan durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. Artan gümrük yükümlülükleri ve lojistik maliyetlerin Polo'yu pazar dışına ittiğini belirten Bottaro, o çarpıcı açıklamayı yaptı.

Bottaro şu ifadeleri kullandı:

"Bir çözüm bulamazsak maalesef bu 50 yıllık ikonik modelin satışını durdurmak zorunda kalacağız. Bu ek yükümlülükler Polo'nun fiyatını neredeyse Tiguan seviyesine çıkarıyor. Bu aracın rekabet etmesi mümkün değil."

YERİNE ELEKTRİKLİSİ GELİYOR

Polo defteri kapanırken Volkswagen rotayı elektriklilere çevirdi. Polo'nun yarattığı boşluğu, 2026 yılı sonunda Türkiye'ye gelecek olan "ID Polo" ve "ID Cross" modelleri dolduracak.

Bottaro yeni planı şöyle duyurdu: “Polo'yu kaybediyor olabiliriz ancak 2026 yılı sonunda bu iki modelin satışı başlıyor olacak. Türkiye'ye de aynı dönemde getiriyor olacağız. ID Polo, Polo'nun boşluğunu doldurabilecek bir otomobil. Şu an fiyat çalışmalarını yapıyoruz.”

PASSAT VE JETTA BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Öte yandan Türk tüketicisinin yakından takip ettiği Passat ve Jetta modelleri için de kapılar tamamen kapandı. Çin pazarında üretimin sürdüğünü belirten Bottaro, Türkiye'deki sertifikasyon şartları sağlanamadığı sürece bu araçların pazara giriş yapamayacağını vurguladı.