Volkswagen’de kriz: Yeni bir tehdit belirdi ve her şey durma noktasına gelebilir

Yayınlanma:
Volkswagen Grubu beklenmedik bir sorun nedeniyle daha da zor duruma düştü ve 2025 hedeflerine ulaşamayacak.

Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi, elektrik teknolojisine büyük ve yetersiz yatırımlar yaparak bir kez daha zor durumda. ID serisi etrafında sansasyonel bir reklam kampanyası yarattı ve bu da nihayetinde ticari bir kendi kalesine gol olduğu ortaya çıktı. Dieselgate skandalıyla zedelenen imajını düzeltmek için Volkswagen, pahalı ve Avrupa halkının ihtiyaçlarına uymayan tamamen elektrikli otomobiller piyasaya sürmeye başladı. Bu yeşil dalga, kaçınılmaz olarak, her ikisi de VW evreninin bir parçası olan Audi ve Porsche için de feci sonuçlar doğurdu.

Volkswagen yöneticilerini herkes için yeşil bir dönüşüm sözü vermeye iten iyimserlik düzeyi, korkunç bir imaj yarattı. Elektrikli araçların seri üretiminde kaçınılmaz aksaklıklar yaşandı ve teşvikler sağlanmadığı takdirde satışları düşebiliyor. Avrupa'nın ana otomobil pazarlarındaki elektrikli araç payları son derece düşük. İtalya'da bu payın %5 seviyesinde olduğunu, AB ortalamasının ise yaklaşık %18 olduğunu göz önünde bulundurun. Almanya'da ise, gelişmiş şarj altyapısına rağmen, Brüksel tarafından içten yanmalı motorlar için belirlenen son tarihten 10 yıl sonra uzun zamandır beklenen patlama gerçekleşmedi.

YENİ VOLKSWAGEN KRİZİNİN NEDENLERİ:

Wolfsburg merkezli otomobil üreticisi, yükselen Çin markalarına ve Tesla'ya meydan okumaya çalıştı. Özellikle yüksek üretim maliyetleri göz önüne alındığında, bu aptalca bir hamleydi. Volkswagen, Hollandalı Nexperia şirketi tarafından üretilen yonga kıtlığı nedeniyle 2025 hedeflerine ulaşamayacağını açıkladı; ancak şirket Çin operasyonlarına güveniyor.

Çin, muslukları kapatarak bir ticaret savaşı başlatmayı seçti. Volkswagen, Çin teknolojisine fiilen bağımlı hale geldi. ABD-Çin ithalat savaşı, Avrupalı ​​otomobil üreticilerine de büyük bir yan hasar veriyor. Bu çipler, Volkswagen, Audi ve Porsche araçlarının üretimi için hayati önem taşıyor.

VW, bu hafta normal iş yükünü karşılayabileceğini, ancak Golf ve Tiguan üretiminin tamamını karşılayamayabileceğini belirtti . Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin Çin'in kontrolüne nasıl girdiği, gelecek için oldukça hassas ve endişe verici bir soru.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

