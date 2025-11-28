Ucuz Çin Volkswagen'i Avrupa yollarında görür müyüz?

Ucuz Çin Volkswagen'i Avrupa yollarında görür müyüz?
Yayınlanma:
Reuters'ın haberine göre, Volkswagen Group China CTO'su Thomas Ulbrich'in grubun Çin modellerinin küresel çapta daha geniş bir dağıtımını düşündüğünü doğrulamasının ardından yeni bir görüşme başlatıldı .

W, ortak girişimlerin planlanan hacimlerin altında faaliyet gösterdiği Çin'deki büyük üretim kapasitesinden yararlanmak istiyor.

Volkswagen, Bora, Lavida ve Magotan'dan devasa Talogon ve elektrikli ID Unyx modellerine kadar onlarca yıldır Çin pazarına özel olarak üretilen modellerden oluşan paralel bir dünyaya sahip . Bu ürün yelpazesi tükenmez göründüğünden, birçok kişi Avrupa pazarı için de yeterli malzeme olduğuna inanıyor. Bu nedenle koridorlarda mantıklı bir tartışma başladı: Volkswagen Çin modellerini Avrupa'ya ihraç etmeye başlayacak mı?

f-35725855-1280.jpg

Ekim ayında, Çin'de üretilen ilk Passat ve Jetta serisi Orta Doğu'ya ihraç edilmeye başlandı ve bu, şirket içinde başarılı bir test olarak değerlendirildi. Reuters ve Automotive News, VW'nin, ortakları FAW ve SAIC ile ortak tesislerinin yıllardır planlanan kapasitenin altında çalıştığı Çin'deki devasa üretim kapasitesinden yararlanmak istediğini bildirdi.

35794176.jpg

Ancak Avrupa için hedefler şu anda askıda. Sebep jeopolitik veya Brüksel'den gelecek bir tepki korkusu değil, yazılım. Modellerin Çin versiyonları, genellikle ThunderSoft veya Banma OS gibi yerel tedarikçilere özgü farklı bir elektrik mimarisi, bilgi-eğlence sistemi ve bağlantı teknolojisi kullanıyor. eCall'dan ADAS homologasyonuna kadar Avrupa sistemlerine entegrasyon maliyetli ve zaman alıcı olacaktır ve Volkswagen, Cariad'da kendi yazılım gecikmeleriyle mücadele ediyor.

Ancak ilginç bir şekilde, bir istisna var. VW'nin Anhui fabrikasında üretilen ve Avrupa'ya büyük bir sorun yaşamadan ihraç edilen elektrikli SUV Cupra Tavascan . Çin'de ID Unyx serisinin bir parçası olarak satılıyor ve bu da Volkswagen'in teknik olarak Çin modellerini ihraç edebileceğini ancak yalnızca Çin ihtiyaçları için geliştirilenleri ihraç edemeyeceğini doğruluyor.

36639250.jpg

Hikayenin ardında başka bir sorun daha var: VW'nin Avrupa'daki yan kuruluşları arasında iç rekabet korkusu. Çin modelleri genellikle daha büyük, daha donanımlı ve önemli ölçüde daha ucuz, bu da Avrupa'daki kâr marjlarını zayıflatabilir. Bu nedenle Ulbrich, Çin VW ihracatının "seçici" olacağını, şirketin yeterli yerel üretime sahip olmadığı veya daha uygun fiyatlı modellere talep olan pazarları hedef alacağını söyledi.

Başka bir deyişle: Bora, Sagitar, Talagon ve diğerleri şimdilik Almanya, Hırvatistan veya Fransa'da kesinlikle boy göstermeyecek. Avrupa, "yerli" Volkswagen modelleri için bir rezerv olarak kalırken, Çin'in sunduğu ürün yelpazesi şimdilik Çin ve dünyadaki diğer bazı pazarlara ayrılmış paralel bir evren olarak kalmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

