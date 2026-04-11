Video oyunu oynayanlara 155 bin dolarlık iş!

ABD’de hava trafik kontrolörlüğü için sıradışı bir kriterle işe alınıyor. FAA, video oyunlarında refleksleri ve karar alma hızıyla öne çıkan gençleri, binlerce dolarlık maaşla uçak trafiğini yönetmeye çağırıyor.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), havacılık sektöründeki devasa personel açığını kapatmak için rotayı oyun dünyasına kırdı. "Zaten bunun için hazırlanıyordunuz" sloganıyla başlatılan yeni kampanya, ekran başındaki yetenekli gençleri kulelerdeki kritik koltuklara davet ediyor.

"ZATEN BU İŞ İÇİN HAZIRLANIYORDUNUZ"

FAA’nın yeni reklam kampanyası, video oyunlarındaki karmaşık durumları yönetme, hızlı karar alma ve stres altında refleks gösterme becerilerinin, hava trafik kontrolörlüğü ile birebir örtüştüğünü vurguluyor.

Kampanya mesajı net: Gençlerin oyunlarda kazandığı yetenekler, aslında havacılık güvenliği için gereken profesyonel eğitimin dijital bir provası.

155 BİN DOLARLIK 'RÜYA' MAAŞ

İşin en dikkat çekici kısmı ise sunulan maddi imkanlar. Kampanyada, bir hava trafik kontrolörünün üç yılın sonunda yıllık 155 bin dolara ulaşan maaşına özellikle vurgu yapılıyor.

Küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2026 yılında, bu rakam gençler için sadece bir iş değil, aynı zamanda yüksek standartlı bir yaşam vaadi anlamına geliyor.

SİSTEM ALARM VERİYOR: PERSONEL EKSİK

FAA verilerine göre ABD hava sahası, ideal seviyenin binlerce kişi altında bir kadroyla çalışıyor. Personel açığının önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenirken, kontrolörlerin üstlendiği; uçakların güvenli iniş-kalkışını sağlama görevi, yüksek dikkat ve teknik bilgi gerektiren "sıfır hata" prensibiyle yürüyor.

SENDİKALAR DESTEKLİYOR AMA...

Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Birliği (NATCA) bu stratejik hamleyi desteklese de bir şerh düşmeyi ihmal etmedi. Sendika, işe alım yöntemi ne olursa olsun mesleğin yüksek güvenlik standartlarının ve zorlu eğitim sürecinin asla esnetilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

