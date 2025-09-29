Veri açıklandı, ekonomiye güven yok!

Yayınlanma:
TÜİK ekonomik güven endeksini yaymladı. Endeks geçen aya göre yüzde 0,1 artsa da ekonomiye güven sağlanmış değil.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı.

Ağustos ayında 97,9 olan ekonomik güven endeksi, eylülde yüzde 0,1 artarak 98,0 değerine çıktı. Böylece endeks, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ALT KALEMLERİN SEYRİ

Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 düşüşle 83,9’a gerilerken, reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artışla 100,8’e yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111,0 oldu. Perakende ticaret güven endeksi yüzde 0,4 artışla 109,2’ye çıkarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artarak 88,3 değerini aldı.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üretici eğilimlerini bir araya getirerek genel ekonomik gidişata ilişkin güveni ölçüyor. Endeksin 100’ün üzerinde olması ekonomik iyimserliği, 100’ün altında olması ise kötümserliği ifade ediyor. Eylül ayındaki 98,0 seviyesi, ekonomiye dair kötümser bir görünüm olduğunu ortaya koyuyor.

Son veriler, özellikle inşaat ve perakende sektöründe iyileşme sinyalleri verirken, tüketici güvenindeki düşüş ekonomideki kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

