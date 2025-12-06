Batı'dan Şimşek'in programı böyle görünüyor: Seçim öncesi mali tampon!

Batı'dan Şimşek'in programı böyle görünüyor: Seçim öncesi mali tampon!
Yayınlanma:
Dünyaca bilinen İngiliz ekonomist Timothy Ash, İstanbul ziyaretinin ardından çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Türkiye ekonomisine dair analizleriyle tanınan Timothy Ash, İstanbul ziyaretinde sokağın nabzını tuttu. Bütçe açığının düşüşünü "harika bir gelişme" olarak yorumlayan Ash, madalyonun diğer yüzünü de gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi politikalarının iş dünyasını ve esnafı bunalttığını belirten stratejist, iktidarın 2026'da sandık hazırlığına girişebileceği sinyalini verdi.

Küçük esnaf iş mi yapsın vergi mi yetiştirsin! Bir kez gidiyorlardı, 2026'da 20 kez gidecekler!Küçük esnaf iş mi yapsın vergi mi yetiştirsin! Bir kez gidiyorlardı, 2026'da 20 kez gidecekler!

BlueBay Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Türkiye temaslarının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki makro verilerdeki toparlanmaya işaret eden Ash, bu durumun sahada yarattığı huzursuzluğu da aktardı.

"İŞ DÜNYASI BU DURUMDAN MEMNUN DEĞİL"

2024/08/27/timothy-ash.jpg

Bakan Şimşek'in teknoloji destekli vergi denetimlerinin etkisini sahada gözlemlediğini belirten Ash, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'daki iş dünyası ve esnafla konuştuğumuzda, Şimşek'in teknoloji ve yapay zekâ kullanarak vergi uyumunu sağlama çabalarının etkisini gerçekten hissettiklerini gördük. Bütçe için harika bir gelişme - bu yıl bütçe açığının GSYH’nin yüzde 3,5’inin altına inmesi bekleniyor. Ancak iş dünyası bu durumdan pek memnun değil!”

SEÇİM EKONOMİSİ İÇİN HAZIRLIK MI?

2021/11/04/asgari-ucret.jpg

Ash'in analizindeki en kritik nokta ise seçim takvimiyle ilgili oldu. Bütçede sağlanan disiplinin, yaklaşan bir seçimin habercisi olabileceğini ima eden stratejist, 2026 yılının "kasa doldurma" yılı olabileceğini öngördü.

Bütçe Komisyonu'ndan yeni vergiler mi çıkacak?Bütçe Komisyonu'ndan yeni vergiler mi çıkacak?

Ash, “Ve Türkiye 2025'te faiz dışı fazla bile verebilir. Hissedilen şu ki 2026, muhtemelen 2027’de yapılabilecek seçimler öncesinde mali tamponların güçlendirileceği bir yıl olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Ekonomi
TOKİ konutları için kura tarihi belli oldu!
TOKİ konutları için kura tarihi belli oldu!
Resmi kuru fasulye açıklaması!
Resmi kuru fasulye açıklaması!