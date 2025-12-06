Batı'dan Şimşek'in programı böyle görünüyor: Seçim öncesi mali tampon!

Türkiye ekonomisine dair analizleriyle tanınan Timothy Ash, İstanbul ziyaretinde sokağın nabzını tuttu. Bütçe açığının düşüşünü "harika bir gelişme" olarak yorumlayan Ash, madalyonun diğer yüzünü de gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergi politikalarının iş dünyasını ve esnafı bunalttığını belirten stratejist, iktidarın 2026'da sandık hazırlığına girişebileceği sinyalini verdi.

BlueBay Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Türkiye temaslarının ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki makro verilerdeki toparlanmaya işaret eden Ash, bu durumun sahada yarattığı huzursuzluğu da aktardı.

"İŞ DÜNYASI BU DURUMDAN MEMNUN DEĞİL"

Bakan Şimşek'in teknoloji destekli vergi denetimlerinin etkisini sahada gözlemlediğini belirten Ash, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'daki iş dünyası ve esnafla konuştuğumuzda, Şimşek'in teknoloji ve yapay zekâ kullanarak vergi uyumunu sağlama çabalarının etkisini gerçekten hissettiklerini gördük. Bütçe için harika bir gelişme - bu yıl bütçe açığının GSYH’nin yüzde 3,5’inin altına inmesi bekleniyor. Ancak iş dünyası bu durumdan pek memnun değil!”

SEÇİM EKONOMİSİ İÇİN HAZIRLIK MI?

Ash'in analizindeki en kritik nokta ise seçim takvimiyle ilgili oldu. Bütçede sağlanan disiplinin, yaklaşan bir seçimin habercisi olabileceğini ima eden stratejist, 2026 yılının "kasa doldurma" yılı olabileceğini öngördü.

Ash, “Ve Türkiye 2025'te faiz dışı fazla bile verebilir. Hissedilen şu ki 2026, muhtemelen 2027’de yapılabilecek seçimler öncesinde mali tamponların güçlendirileceği bir yıl olacak” değerlendirmesinde bulundu.