Vergi rekortmenleri listesi yine bomboş açıklandı: İlk yüzde rekor sır

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefleri ve genel istatistikleri açıkladı. En çok gelir veren 100 kişinin olduğu listenin başında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, ikinci sırada kardeşi ve Baykar Genel Müdürü Lütfü Haluk Bayraktar bulundu.

LİSTEDE SADECE 21 İSİM AÇIKLANDI

Ancak liste ile ilgili dikkat çeken bir durum göze çarptı. 100 kişilik listede sadece 21 kişinin adı açıklandı.

2024 vergilendirme dönemi kapsamında en çok vergi ödeyen üçüncü kişi ismini gizli tutarken, listenin dördüncü sırasında Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ BEYANNAME VERDİ

Türkiye genelinde 2024 yılına ait gelir vergisi beyannamesi veren mükellef sayısı 5 milyon 132 bin 895 oldu. Bu beyannameler doğrultusunda toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah bildirildi ve bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

EN FAZLA VERGİ İSTANBUL’DAN

Gelir İdaresi’nin açıklamasına göre, en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100 kişi arasında şehir bazında dağılım şöyle oldu:

İstanbul: 75 kişi

Ankara: 10 kişi

İzmir: 6 kişi

Gaziantep: 5 kişi

Eskişehir: 2 kişi

Bursa ve Karabük: 1’er kişi