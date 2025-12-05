Vatandaş etin tadını unuttu, ESK kasasını doldurdu: Kar artışı yüzde 2 bin 506!

Asli görevi hayvansal ürün piyasasında dengeyi sağlamak ve kamu yararını gözetmek olan Et ve Süt Kurumu'nun 2024 yılı bilançosu dikkat çekti. 13 kombina, 1 işletme müdürlüğü ve 17 satış mağazasıyla faaliyet gösteren kurum, vatandaşın sofrasındaki yangına rağmen kasasını doldurdu.

İTHAL ET CENNETİNE DÖNDÜK

ESK'nın faaliyet raporlarına göre, 2024 yılında Türkiye adeta ithal hayvan ve et deposuna dönüştürüldü. Üreticilere yaklaşık 545 bin baş besilik hayvan verilirken; 70 bin 562 baş kesimlik hayvan, 10 bin 740 ton kemiksiz sığır eti ve 66 bin 81 ton karkas sığır eti yurt dışından getirildi. Ayrıca 3 bin 608 ton yağsız süt tozu alımı yapıldı.

Kurum, sadece kendi mağazalarında değil, İstanbul ve Ankara'daki zincir marketler ile diğer firmalara da et satışı gerçekleştirdi. Bu kapsamda 59 bin 788 ton büyükbaş gövde eti ve 15 bin 260 ton parça et satıldı.

REKOR KÂR: 14.3 MİLYAR TL

Halkın alım gücünün eridiği bir dönemde ESK'nın finansal tabloları şaşırttı. Kurumun brüt satış hasılatı yüzde 317,3 artışla 56 milyar TL'ye fırladı. 2022 yılında 706,5 milyon lira zarar eden, 2023'te 550,4 milyon lira kar açıklayan ESK, 2024 yılını tam 14,3 milyar TL'lik rekor karla kapattı. Kar artış oranı yüzde 2 bin 506 olarak kayıtlara geçti. Hazine'ye ise yaklaşık 2,9 milyar TL temettü aktarıldı.

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: "ÜRETİCİ BİTTİ, ESK KÂRINA KÂR KATTI"

Tabloyu değerlendiren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kurumun kuruluş amacından saptığını vurguladı.

Bakırlıoğlu tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkede hayvancılık biterken, üreticiler iflas ederken, yurttaş ete ulaşamazken ESK kârına kar katıyor. Ülke şap hastalığından kırılmış, milyarlarca dolar ekonomik kayıp söz konusu. Ülke hayvancılığı biterken, tek kar eden ESK ve kurumun ithalatçı Genel Müdürü Mücahid Taylan. Tüm bu rakamlara baktığımızda Türkiye hayvancılığının çöküşüyle tezat bir görüntü oluşturuyor.”

"DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ ET YİYEMİYOR"

TÜİK verilerine atıfta bulunan Bakırlıoğlu, ESK'nın kârı uğruna üreticinin ve tüketicinin feda edildiğini söyledi.

Bakırlıoğlu, “Üretici zarar ettiği için üretimden kopuyor. Dünyanın en pahalı etini Türk halkı yemek zorunda kalıyor, yurttaş et tüketemiyor. TÜİK’in verilerine göre dört çocuktan biri et yiyemiyor; günde en az bir kez et, tavuk ve balık içeren yemek tüketebilen çocukların oranı yüzde 69.8’iken, maddi sebeplerle tüketemeyenlerin oranı ise yüzde 23.1. ESK’nın asli görevi kâr etmek değil, piyasayı düzenlemek ve kamu yararına üreticiyi-tüketiciyi korumaktır” ifadelerini kullandı.