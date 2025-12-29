Doları olanlar dikkat! Kritik eşiğe geldi

Döviz kurlarında hareketlilik sürerken dolar yukarı doğru seri bir şekilde tırmanıyor. Euro TL karşısında sınırlı geri çekilirken doların tam tersi pozisyon alması dikkat çekiyor.

Yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar döviz kurlarındaki hareketliliği araştırıyor. Elinde döviz bulunduran ve bozdurmayı düşünenler güncel Euro, dolar fiyatlamalarını takip ediyor.

Ekonomik ve finansal kararları doğrudan etkileyen, döviz kurlarında yatay hareketlilik dikkat çekiyor.

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Euro yakın zamanda TL karşısında tarihi bir seviyeye gelerek 50 TL sınırını aştı. Euro, iç piyasada Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta 150 baz puan indirime gitmesinin ardından 50 lirayı aşarak rekor kırmıştı.

DOLARI OLANLAR DİKKAT!

Euro yeni haftaya sınırlı bir geri çekilme ile başlarken dolar tam tersi bir ivme kazandı.

Euro kurunun tersine yükselişe geçen dolar kritik 43 lira eşiğine geldi. Böylece 2025'i 43 lira olarak kapatacağı tahminleri de gerçekleşmiş olacak.

FED KARARI ETKİSİ

Küresel piyasalarda ise Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) faiz karı etkili oldu. Fed'in kararına odaklanan piyasalar beklentiler doğrultusunda gelen faiz kararı ile rahat bir nefes aldı. Fed 25 baz puan indirime gitti.

Piyasa beklentilerinin aksine bir kararın gelmesi endişe yaratıyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi konusunda Powell'a olan baskısı biliniyor. Faizin sabit tutulması hem piyasa beklentilerinin dışında hem Trump-Powell gerilimini tırmandırma potansiyeline sahip olacaktı.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Alım satım yapacaklar kurdaki hareketliliği merak ediyor.

"Euro kaç TL oldu?", "Dolar ne olacak?" sorularına yanıt ararken güncel dolar, Euro 29 Aralık gününün ilk saatlerinde tablosu şu şekilde:

ABD Doları % 0,09

ALIŞ(TL) 42,9223

SATIŞ(TL) 42,9397

Euro % -0,01

ALIŞ(TL) 50,5186

SATIŞ(TL) 50,5533

İngiliz Sterlini % 0,04

ALIŞ(TL) 57,9538

SATIŞ(TL) 58,0002

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

