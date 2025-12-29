Rekor başvuruyla gündem olan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesi kuraları için geri sayım başladı. 81 ilde yapılacak 500 bin konutun sahiplerini kura çekimi belirleyecek.

Kurada hak kazanan vatandaşlar, TOKİ'nin uygun taksit seçenekleriyle 1+1 ve 2+1 ev sahibi olacak. İl il gerçekleşecek olan kura çekimlerinin ilki ise deprem bölgesi Adıyaman'dan yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tarihini tarihi 29 Aralık 2025 olarak açıkladığı kura çekimi için beklenen gün geldi.

TOKİ'NİN 500 BİN KONUTU İÇİN KURA SAATİ BELLİ OLDU

TOKİ 500 bin konut kura takvimi, açıklamaları sonrasında belli oldu. Toplamda 5 milyon 242 bin 766 kişinin yer alacağı kura çekimi öncesinde, kura tarihi ve kuraların ilk olarak hangi ilde başlayacağı duyuruldu.

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekileceğini belirtti.İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak.

Kurum, tarih ve saati şu şekilde duyurmuştu:

"Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadarda kuralarımız devam edecek."

30 ARALIK'TA DA ŞIRNAK VE HAKKARİ KURALARI ÇEKİLECEK

TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirleme kuraları için takvim netleşti. İlk olarak 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayacak olan kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari illerinden devam edecek.

TOKİ 500 bin konut Şırnak kuraları saat 11.00'da 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. Hakkari için kura çekimi de saat 11.00'da başlayacak ve kuralar Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.İşte o kanallar:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)