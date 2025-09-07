Uzman açıkladı: Üniversiteliler eğitim seti mağduru

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, yüzlerce üniversite öğrencisinin yüksek fiyatlarla satılan dijital eğitim setleri nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterek, “Cayma hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, firmalar tarafından oyalandıktan sonra yasal sürenin dolmasıyla iptal hakkını kaybediyor” dedi.

YÜKSEK FİYATLI SETLER, BASİT İÇERİKLER

Bazı firmaların üniversite kampüslerinde öğrencileri hedef alarak yüksek meblağlı eğitim setlerini pazarladığı görülüyor. 15 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılan bu dijital içerikler, genellikle abartılı vaatlerle tanıtılıyor. İddialara göre satıcılar, kendilerini de öğrenci gibi tanıtarak güven kazanıyor, ardından alıcıya sözleşme imzalatıyor. DHA'nın haberine göre, satış sonrası ise set hemen açtırılarak öğrencinin dijital sisteme giriş yapması sağlanıyor. Bu işlemle birlikte cayma hakkı ortadan kalkıyor.

“İADE YOK” DENİLİYOR, HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU ARTIYOR

Üniversite öğrencisi Mustafa D., kampüste karşılaştığı kişiler tarafından İngilizce eğitim seti satın almaya ikna edildiğini belirtti. “Seti hemen açtırdılar ve arayüzü gösterdiler. Eve gittiğimde sistemi beğenmedim. Geri iade etmek istedim ama ‘kullanıldığı için iade edilemez’ cevabını aldım. Daha sonra Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. Araştırınca, ödeme yapmayan bazı öğrencilere haciz işlemi uygulandığını da öğrendim” dedi.

"İPTAL SÜRESİ AŞILDIĞI İÇİN CAYMA HAKKI KULLANILAMIYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü, öğrencilerin 14 gün içinde koşulsuz iptal hakkı olduğunu hatırlatarak, “Ancak firmalar bu süreci öğrencinin aleyhine işletiyor. Öğrenci iptal talebini ilettiğinde, 'Talebiniz alındı, işlem yapılacak' denilerek oyalama taktiği uygulanıyor. Böylece süre dolduğunda cayma hakkı fiilen kullanılamıyor” diye konuştu.

“İADE TALEBİ MUTLAKA BELGELENMELİ”

Güllü, öğrencilerin mağdur olmamak için tüm iletişimlerini yazılı olarak belgelemeleri gerektiğini vurguladı:

“Noter ihtarı, e-posta ya da WhatsApp mesajları bile delil olarak kullanılabilir. Ancak noter veya e-posta yolu daha sağlamdır. Ne yazık ki bu tür satışlarda birçok firma benzer yöntemleri kullanıyor. Özellikle sosyal medyada bu konuyla ilgili çok sayıda şikayet var. Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurular da her geçen gün artıyor.”

TÜKONFED, bu tür eğitim setlerinin satın alınmadan önce mutlaka araştırılmasını ve acele karar verilmemesini öneriyor.