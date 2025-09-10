Uzaktan çalışmayı kısıtlama kararı aldılar

Uzaktan çalışmayı kısıtlama kararı aldılar
Yayınlanma:
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft bu günlerde çalışma biçmini değiştirmeye hazırlanıyor. Şirket haftada 3 gün ofise gelinmesini zorunlu kılacak.

Teknoloji devi Microsoft, pandemi sonrası dönemde uygulamaya koyduğu esnek çalışma modelini geri çekmeye hazırlanıyor. Şirket, 2026’dan itibaren haftada en az üç gün ofisten çalışma zorunluluğu getirecek yeni bir politikayı hayata geçirecek.

YENİ POLİTİKA 2026'DA UYGULANMAYA BAŞLAYACAK

Çalışanlara gönderilen resmi e-postaya göre Microsoft, Şubat 2026 itibarıyla Seattle bölgesinde, ofise 80 kilometre (yaklaşık 50 mil) mesafede yaşayan personeli için bu yeni uygulamayı başlatacak. Bu uygulama, üç aşamada önce diğer ABD ofislerine, ardından küresel operasyonlara yayılacak.

Microsoft İnsan Kaynakları Müdürü Amy Coleman imzalı duyuruda, çalışanlara 19 Eylül'e kadar istisna talebinde bulunma hakkı tanındığı belirtildi.

META VE GOOGLE’A BENZER BİR MODEL

Pandemi sürecinde esnek çalışma modelini benimseyen şirketler arasında yer alan Microsoft, bu alanda nispeten daha toleranslı bir yaklaşım benimsemişti. Microsoft Teams gibi uzaktan iş birliğini destekleyen yazılımlar geliştirmesine rağmen, şirketin son kararı, Meta ve Google gibi büyük teknoloji firmalarının izlediği hibrit çalışma kurallarıyla paralellik gösteriyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ESNEKLİK SAĞLANMIŞTI

Microsoft, 2020 yılı sonlarında ofise dönüş sürecini başlatırken, aynı zamanda çalışanlarına haftanın yarısını uzaktan çalışma izni vermişti. Bu politika onay gerektirmeden uygulanabiliyordu ve fiilen daha esnek bir yapı sunuyordu. Birçok çalışan uzun süre tamamen uzaktan çalışma modelini sürdürmüştü.

Ancak son adımla birlikte bu esnekliğin sınırlandırılacağı netlik kazanmış oldu.

PERFORMANS BASKISI GİDEREK ARTIYOR

Yeni çalışma düzeni kararı, şirketin çalışanlar üzerindeki performans baskısını artırdığına dair yorumları da beraberinde getirdi. Microsoft, bu yıl içerisinde binlerce çalışanını düşük performans gerekçesiyle işten çıkarmış ve buna ek olarak yeni bir performans iyileştirme planı uygulamaya başlamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Ekonomi
Altın yatırımcısını sevindirdi!
Altın yatırımcısını sevindirdi!
Bu sese kulak verin! Emeklinin feryadı bu sefer Edirne'den yükseldi
Bu sese kulak verin! Emeklinin feryadı bu sefer Edirne'den yükseldi
Özgür Erdursun ayrıntılarını anlattı | 45 yaş altı çalışanlara zorunlu oldu: TES nedir?
45 yaş altı çalışanlara zorunlu oldu: TES nedir?