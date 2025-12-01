Ünlü ekonomistten asgari ücret açıklaması: 'En az' dedi oran verdi

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı 2026 asgari ücret pazarlığında. Ancak masadaki hesaplar, asgari ücretlinin karnını doyurmaya bile yetmeyeceğini gösteriyor. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yaptığı hesaplamayla durumun vahametini ortaya koydu. Kara'ya göre, asgari ücretin sadece "açlık sınırını" yakalayabilmesi için bile en az yüzde 40 zam yapılması şart.

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücret maratonu başlarken, ekonomistlerden gelen veriler emekçinin nasıl bir yoksulluk sarmalında olduğunu kanıtlıyor. İktidarın ekonomi politikaları sonucu 2025 yılına yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL olarak giren asgari ücret, enflasyon karşısında eridi. Yılın daha ilk ayından itibaren Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının gerisine düşen maaşlar, çalışanı sefalete mahkum etti.

AÇLIK SINIRI 30 BİN LİRAYA DAYANDI

Türk-İş verileri, geçim sıkıntısının boyutunu gözler önüne seriyor. Kasım 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 TL'ye ulaştı.

Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38 bin 752 TL'yi bulurken; kira, fatura, ulaşım ve eğitim gibi zorunlu giderlerin dahil olduğu yoksulluk sınırı ise 97 bin 158 liraya fırladı.

"EN AZ YÜZDE 40 ZAM GEREKİYOR"

Görüşmeler öncesinde Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu. Kara, asgari ücretin refah seviyesini artırmak bir yana, sadece karnını doyurabilmesi için bile yapılması gereken artış oranını hesapladı.

Kara, değerlendirmesini şu şekilde yaptı: