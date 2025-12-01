Ünlü ekonomistten asgari ücret açıklaması: 'En az' dedi oran verdi

Ünlü ekonomistten asgari ücret açıklaması: 'En az' dedi oran verdi
Yayınlanma:
Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, normalde asgari ücreti belirlemede bir kıstas olan açlık sınırına işaret ederek, bu sınırın dikkate alınması halinde yapılması gereken zam oranını açıkladı.

Milyonlarca emekçinin gözü kulağı 2026 asgari ücret pazarlığında. Ancak masadaki hesaplar, asgari ücretlinin karnını doyurmaya bile yetmeyeceğini gösteriyor. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yaptığı hesaplamayla durumun vahametini ortaya koydu. Kara'ya göre, asgari ücretin sadece "açlık sınırını" yakalayabilmesi için bile en az yüzde 40 zam yapılması şart.

DİSK asgari ücret talebini açıkladıDİSK asgari ücret talebini açıkladı

Asgari ücret maratonu başlarken, ekonomistlerden gelen veriler emekçinin nasıl bir yoksulluk sarmalında olduğunu kanıtlıyor. İktidarın ekonomi politikaları sonucu 2025 yılına yüzde 30'luk artışla 22 bin 104 TL olarak giren asgari ücret, enflasyon karşısında eridi. Yılın daha ilk ayından itibaren Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırının gerisine düşen maaşlar, çalışanı sefalete mahkum etti.

AÇLIK SINIRI 30 BİN LİRAYA DAYANDI

2021/11/02/asgari-ucret.jpg

Türk-İş verileri, geçim sıkıntısının boyutunu gözler önüne seriyor. Kasım 2025 itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 29 bin 828 TL'ye ulaştı.

Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 38 bin 752 TL'yi bulurken; kira, fatura, ulaşım ve eğitim gibi zorunlu giderlerin dahil olduğu yoksulluk sınırı ise 97 bin 158 liraya fırladı.

"EN AZ YÜZDE 40 ZAM GEREKİYOR"

2021/11/03/asgari-ucret-senaryolari.jpg

Görüşmeler öncesinde Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu. Kara, asgari ücretin refah seviyesini artırmak bir yana, sadece karnını doyurabilmesi için bile yapılması gereken artış oranını hesapladı.

Kara, değerlendirmesini şu şekilde yaptı:

"Yılbaşı itibarıyla asgari ücretin açlık sınırına yetişebilmesi için ücretlere en az %40 zam gerekiyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Ekonomi
Bankadan para satın almak için sıraya girdiler
Bankadan para satın almak için sıraya girdiler
Bakanlık açıkladı: Bu ballar gerçek değil!
Bakanlık açıkladı: Bu ballar gerçek değil!