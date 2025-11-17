Üniversiteliye 8 bin lira verecek: Başvuru tarihi belli oldu

Üniversiteliye 8 bin lira verecek: Başvuru tarihi belli oldu
Yayınlanma:
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bi’genç Üniversiteli" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacağını açıkladı. Subaşı, "25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin artı 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bi’genç Üniversiteli" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacağını açıkladı. Subaşı, "25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin artı 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak" dedi.

Subaşı, "Bi’genç Üniversiteli" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine maddi destek verileceğini açıkladı.

niversite.jpg

"8 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik her türlü çalışmanın paydaşı olmaya gayret ettiklerini belirten Subaşı, desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak gençlerin eğitim süreçlerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz. 'Bi’genç üniversiteli' projesi kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin artı 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri bizim için çok kıymetli. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim desteği için başvurular 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak."

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Bilecik Belediyesi’ne ait sosyal tesis ve kitap kafelerin de gençlere yönelik güzel imkanlar sunduğunu dile getiren Subaşı, gençlere yönelik kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitim desteğine başvurular, 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında 'bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr' üzerinden yapılabilecek.

Kaynak:ANKA

Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Ekonomi
Rize altında rekora koştu: İstanbul, Ankara ve İzmir’i solladı!
Rize altında rekora koştu: İstanbul, Ankara ve İzmir’i solladı!
Üreticinin çilesi bitmedi! İşte böyle isyan ettiler: Kahvede otursan zarar etmezsin biz çalışıyoruz zarar ediyoruz
Üreticinin çilesi bitmedi! İşte böyle isyan ettiler: Kahvede otursan zarar etmezsin biz çalışıyoruz zarar ediyoruz