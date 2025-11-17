Üniversiteliye 8 bin lira verecek: Başvuru tarihi belli oldu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Bi’genç Üniversiteli" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanacağını açıkladı. Subaşı, "25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin artı 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak" dedi.

"8 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve gençlere yönelik her türlü çalışmanın paydaşı olmaya gayret ettiklerini belirten Subaşı, desteğe ilişkin şunları söyledi:

"Bilecik Belediyesi olarak gençlerin eğitim süreçlerinde yanlarında olmayı sürdürüyoruz. 'Bi’genç üniversiteli' projesi kapsamında 25 yaş altı üniversite öğrencilerine 4 bin artı 4 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL eğitim desteği vereceğiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha eşit, daha güçlü ve umut dolu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri bizim için çok kıymetli. Amacımız, öğrencilerimizin üzerindeki ekonomik yükü bir nebze olsun azaltmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak. Tüm gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim desteği için başvurular 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak."

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Bilecik Belediyesi’ne ait sosyal tesis ve kitap kafelerin de gençlere yönelik güzel imkanlar sunduğunu dile getiren Subaşı, gençlere yönelik kültürel ve sanatsal aktiviteler düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Eğitim desteğine başvurular, 17-28 Kasım 2025 tarihleri arasında 'bigencuniversiteli.bilecik.bel.tr' üzerinden yapılabilecek.