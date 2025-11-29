Umut da bitti para da: Milli Piyango bileti satışlarında tarihin en kötü günleri yaşanıyor!

Yılbaşı yaklaşırken hayalleri süsleyen o büyük ikramiyeye bu yıl ilgi yok. Geçim derdiyle boğuşan vatandaşın cebinde bilet alacak para kalmayınca, Milli Piyango bayileri sinek avlamaya başladı. Özelleştirme sonrası sanal kumara dönüşen sistemden dert yanan esnaf, "Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz" diyerek isyan etti. Vatandaşın çaresizliği ise acı bir tabloyu ortaya koydu: Artık kurbana girer gibi bilete ortak giriliyor!

Yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları başladı başlamasına ama bayilerin yüzü gülmüyor. Toplam 4 milyar 644 milyon liralık ikramiyenin, 800 milyon liralık büyük ödülün dahi vatandaşı heyecanlandırmadığı görülüyor. Çeyrek bilet 200, yarım 400, tam bilet ise 800 liradan tezgaha çıktı. Ancak İzmir Konak Meydanı'ndaki manzara, ekonomik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"EN KÖTÜ GÜNLERİ YAŞIYORUZ"

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, sektörün can çekiştiğini belirterek, “Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz, satışlarımız çok düşük” dedi. Satışların durma noktasına geldiğini vurgulayan Çakmak, konuyu Cumhurbaşkanlığı'na taşıyacaklarını söyledi.

Çakmak, "Bununla ilgili de Cumhurbaşkanımıza bir dosya hazırlıyoruz. Önüne götüreceğiz. Cumhurbaşkanımız bunlara kesinlikle bir çözüm bulacaktır. Çünkü çok vahim bir durumda" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KUMARHANEYE DÖNDÜ"

Özelleştirme sonrası denetimsizliğin ve sanal kumarın sektörü bitirdiğini savunan Çakmak, zehir zemberek açıklamalarda bulundu:

"Toplum olarak piyangodan uzaklaştık. Uzaklaşan toplum sanala kaydı; sanalda da kumara, oradan yasa dışına kaydı. Türkiye’deki bayi sayısı çok az; bir numune gibi bayiler kaldı. Eskiden burada 30 bayi vardı; şimdi sekiz, on tane bayi kaldı. Bu bayiler yaşayan son nesil. Bir iki sene içinde göremeyebiliriz. Çünkü özelleştirmeden sonra Türkiye hızlı bir şekilde kumarhaneye döndü."

"ÇOCUĞUNUN SÜT PARASINI VERİYOR"

Sanal kumar bağımlılığının aileleri yıktığını belirten Oda Başkanı, "İnsanlar evine, çocuğuna, okuluna para veremiyor, yetiştiremiyor. Öyle bir hastalık ki oynadığın zaman elindeki son kuruşa kadar veriyorsun; hiçbir şey gözün görmüyor. Ufak çocuğunun süt parasını bile veriyor" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

KURBANA GİRER GİBİ BİLETE GİRİYOR!

Ekonomik kriz nedeniyle tek bir bilet almanın bile lüks haline geldiğini anlatan bayi Gülnaz Ok ise acı gerçeği şöyle anlattı:

"Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda nasıl bir kurbana ortak oluyorlarsa aynı şekilde bilete de ortak olmaya başladılar. Çünkü tek kişinin gücü yetmiyor bir bilet almaya. 2-3 olup, birlikte bilet almaya başladılar."

"BİLETLER ELİMİZDE KALACAK"

Paşa Çakmak, bu yıl umutsuz olduklarını belirterek, "Vatandaşımız perişan, emekli insanlarımız çoluk çocuğunun kumar borçlarını ödüyor. Artık resmileşmiş bir kumarhaneye döndü Türkiye. Biletler büyük ihtimalle elimizde kalacak; hareketlilik yok" dedi.